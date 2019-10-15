İzlanda teknik direktöründen Türkiye açıklaması

EURO 2020 grup elemelerindeki rakiplerimizden \u0130zlanda'da teknik direkt\u00f6r Erik Hamren, a\u00e7\u0131klamalarda bulundu.,\u0130zlanda'n\u0131n Andorra'y\u0131 2-0 yendi\u011fi ma\u00e7\u0131n ard\u0131ndan konu\u015fan Hamren, T\u00fcrkiye'nin Fransa kar\u015f\u0131s\u0131nda ald\u0131\u011f\u0131 puan\u0131n kendisini \u015fa\u015f\u0131rtt\u0131\u011f\u0131n\u0131 s\u00f6yledi.,\u0130zlanda Teknik Direkt\u00f6r\u00fc Erik Hamren, T\u00fcrkiye hakk\u0131nda a\u00e7\u0131klamalarda bulundu.,Tecr\u00fcbeli teknik adam, ''T\u00fcrkiye'nin ma\u00e7\u0131 beni \u00e7ok \u015fa\u015f\u0131rtt\u0131. Oyuncular\u0131m\u0131n v\u00fccut hallerinden de anlad\u0131\u011f\u0131m kadar\u0131yla onlar da \u015fa\u015f\u0131rm\u0131\u015f. \u0130\u015fimizin \u00e7ok zor olaca\u011f\u0131n\u0131 biliyorlar. T\u00fcrkiye \u00e7ok \u015fansl\u0131 bir tak\u0131m.,Andorra ve Arnavutluk kar\u015f\u0131s\u0131nda son dakika gol\u00fcyle galip geldiler. Fransa'ya kar\u015f\u0131 da son dakikalarda puan ald\u0131lar. T\u00fcrkiye'ye finale gitmek istiyoruz.'' s\u00f6zlerini kulland\u0131. (Spor Arena)