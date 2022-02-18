İzmir'de 14 bin yıl öncesine kapı aralayan keşif

Bulunan aletlerden ma\u011faran\u0131n Epipaleolitik (Gen\u00e7 Yontma Ta\u015f Devri) d\u00f6nemde '\u00fcretim alan\u0131' olarak kullan\u0131lm\u0131\u015f olabilece\u011fi, daha sonra da Kibele adanm\u0131\u015f bir k\u00fclt merkezi olarak ziyaret edildi\u011fi tahmin ediliyor.,Anadolu'nun farkl\u0131 noktalar\u0131nda Neolitik D\u00f6nem'e ait buluntu yerlerine rastland\u0131\u011f\u0131n\u0131 hat\u0131rlatan Ustura, "Bat\u0131 Anadolu'da ilk kez 14 bin y\u0131l \u00f6nce yani Ge\u00e7 Yontma Ta\u015f Devri'ne ait \u00e7ok \u00f6nemli bir kullan\u0131m alan\u0131 bizi kar\u015f\u0131lad\u0131" diye konu\u015ftu.,An\u0131tsal \u00f6zelli\u011fe sahip ma\u011faran\u0131n insanl\u0131\u011f\u0131n avc\u0131l\u0131k toplay\u0131c\u0131l\u0131k d\u00f6neminden itibaren mevsimsel olarak kullan\u0131ld\u0131\u011f\u0131, bu kullan\u0131m\u0131n da Roma D\u00f6nemi'ne kadar kesintisiz s\u00fcrd\u00fc\u011f\u00fc belirlendi.,BATI ANADOLU'DA \u0130LK\r\n\r\nBergama M\u00fczesi M\u00fcd\u00fcr\u00fc Nilg\u00fcn Ustura, 2020 y\u0131l\u0131nda Ball\u0131 Kaya b\u00f6lgesinde ka\u00e7ak kaz\u0131 yap\u0131ld\u0131\u011f\u0131n\u0131 tespit ettiklerini ve alanda temizlik \u00e7al\u0131\u015fmas\u0131 ba\u015flatt\u0131klar\u0131n\u0131 kaydederek, "Arkeolojik veriler bize buran\u0131n \u00e7ok daha erken tarihte kullan\u0131ld\u0131\u011f\u0131n\u0131 g\u00f6sterdi. Bu durum bizi \u00e7ok heyecanland\u0131rd\u0131. B\u00f6lgede kurtarma kaz\u0131s\u0131 yapt\u0131k. Buluntular \u00fcst\u00fcnde T\u00dcB\u0130TAK'ta yap\u0131lan Karbon 14 analizi, bize ma\u011faran\u0131n 14 bin y\u0131l \u00f6nce insanlar taraf\u0131ndan kullan\u0131ld\u0131\u011f\u0131n\u0131 g\u00f6sterdi" dedi.,Kurtarma kaz\u0131lar\u0131 2021 y\u0131l\u0131n\u0131n sonbahar aylar\u0131nda yap\u0131lan 'an\u0131tsal ma\u011fara'da bulunan insan kemiklerinin Gen\u00e7 Yontma Ta\u015f Devri'ne ait oldu\u011fu belirlendi ve beraberinde bulunan aletlere birlikte koruma alt\u0131na al\u0131nd\u0131.,Ma\u011fara kullan\u0131m\u0131n\u0131n 14 bin y\u0131l \u00f6ncesiyle s\u0131n\u0131rl\u0131 kalmad\u0131\u011f\u0131n\u0131, Roma D\u00f6nemi'ne kadar b\u00f6lgenin terk edilmedi\u011fini tespit ettik. Fonksiyon de\u011fi\u015fikli\u011fi olmu\u015f ve ma\u011fara bir d\u00f6nem Kibele kutsal alan\u0131 olarak kullan\u0131m g\u00f6rm\u00fc\u015f. (AA),MEVS\u0130MSEL KULLANIM ALANI\r\n\r\nUstura, an\u0131tsal \u00f6zelli\u011fe sahip ma\u011faran\u0131n kullan\u0131m \u015fekline ili\u015fkin \u015fu bilgileri verdi: Kutsal bir ma\u011fara olarak kullan\u0131lm\u0131\u015f. Ge\u00e7 Yontma Ta\u015f D\u00f6nemi'nde ge\u00e7ici s\u00fcreli kullan\u0131m\u0131n \u00e7ok daha yo\u011fun oldu\u011funu tespit ettik. \u00c7akmak ta\u015flar\u0131n\u0131n, yongalama aletlerinin \u00fcretimi de k\u0131smen yap\u0131lm\u0131\u015f. Avc\u0131l\u0131k toplay\u0131c\u0131l\u0131k d\u00f6neminde av mevsimlerinde kullan\u0131ld\u0131\u011f\u0131n\u0131 g\u00f6steriyor. Dolay\u0131s\u0131yla ge\u00e7ici s\u00fcreli, mevsimsel kullan\u0131m alan\u0131 diyoruz. Ama s\u00fcrekli kullan\u0131m konusunda hemfikiriz.,T\u00dcB\u0130TAK Marmara Ara\u015ft\u0131rma Merkezi taraf\u0131ndan yap\u0131lan ya\u015f tayini analizinde, buluntular\u0131n yakla\u015f\u0131k 14 bin y\u0131l \u00f6ncesine ait oldu\u011fu tespit edildi. Akademisyenler ve uzmanlar, "Bat\u0131 Anadolu'daki en eski insan izleri" olarak de\u011ferlendirilen buluntulara ili\u015fkin ilk \u00e7al\u0131\u015fmalar\u0131n\u0131 yapt\u0131.,T\u00fcrkiye'nin \u00e7e\u015fitli \u00fcniversitelerinden bilim adamlar\u0131 ve yabanc\u0131 arkeologlar\u0131n \u0130zmir'in Dikili il\u00e7esinde ke\u015ffetti\u011fi ma\u011fara, 14 bin y\u0131l \u00f6ncesine kap\u0131 aralad\u0131.