İzmir'de binlerce vatandaş oraya akın etti! Festivale yoğun ilgi

G\u00fcre\u015fleri baz\u0131 vatanda\u015flar, piknik yaparak izledi. G\u00fcre\u015fler \u00f6ncesinde, izleyicileri selamlayan Menderes Belediye Ba\u015fkan\u0131 B\u00fclent Soylu, festivalde karde\u015flik tablosu ya\u015fand\u0131\u011f\u0131n\u0131 belirtip, "5 y\u0131l \u00f6nce size s\u00f6z vermi\u015ftik, 'Kimseyi ay\u0131rmadan Menderes'te karde\u015flik tablosunu tesis edece\u011fiz. Sizlerle bir ve beraber olmak istiyoruz' demi\u015ftik. Deve g\u00fcre\u015fleri festivalimizde sa\u011fc\u0131yla, solcuyu ayn\u0131 masada oturtmay\u0131 ba\u015fard\u0131k. Ayn\u0131 festivalde birlikte olmay\u0131 ba\u015fard\u0131k. Ne mutlu bize. Allah karde\u015fli\u011fimizi, birli\u011fimizi, beraberli\u011fimizi daim etsin" dedi.,\u00c7ileme Mahallesi'nde, Menderesliler Y\u00f6r\u00fck ve T\u00fcrkmen Derne\u011fi ile birlikte d\u00fczenlenen 4'\u00fcnc\u00fc Menderes Deve G\u00fcre\u015fi Festivali'ne Ege B\u00f6lgesi'nin \u00e7e\u015fitli yerlerinden gelen 100 deve kat\u0131ld\u0131. Festivale ilgi b\u00fcy\u00fck oldu.,AK Parti \u0130zmir Milletvekili Atilla Kaya ve AK Parti \u0130zmir B\u00fcy\u00fck\u015fehir Belediye Ba\u015fkan Aday\u0131 Nihat Zeybekci'nin de aralar\u0131nda bulundu\u011fu 10 binin \u00fczerinde ki\u015finin izledi\u011fi g\u00fcre\u015flerde develer k\u0131yas\u0131ya m\u00fccadele verdi.,Konu\u015fmas\u0131na Yunus Emre'nin "Ben gelmedim dava i\u00e7in, benim i\u015fim sevgi i\u00e7in. Dostun evi g\u00f6n\u00fcllerdir, g\u00f6n\u00fcller yapma\u011fa geldim" s\u00f6z\u00fc ile ba\u015flayan Nihat Zeybekci ise \u015f\u00f6yle devam etti:,"\u0130zmir'in g\u00f6nl\u00fcn\u00fc yapmaya, lay\u0131k oldu\u011fu o 21'inci y\u00fczy\u0131l\u0131n \u015fehri yapmaya geldik. Aziz millete hizmetktar olman\u0131n Allah'\u0131n bir l\u00fctfu oldu\u011funu bilerek \u00e7al\u0131\u015f\u0131yorum. Allah r\u0131zas\u0131 i\u00e7in oyunuzu AK Parti'ye, CHP'ye, MHP'ye, \u0130Y\u0130 Parti'ye vermeyin. Oyunuzu kendinize verin, oyunuzu \u0130zmir'e verin, oyunuzu Menderes'e verin, oyunuzu \u00e7ocuklar\u0131n\u0131z gelece\u011fine verin.,\u0130zmir'in Menderes il\u00e7esinde, belediye taraf\u0131ndan bu y\u0131l 4'\u00fcnc\u00fcs\u00fc d\u00fczenlenen deve g\u00fcre\u015fleri festivali renkli g\u00f6r\u00fcnt\u00fclere sahne oldu., \u00dclkenin gelece\u011fine verin. Bug\u00fcn bir partiyi bomba y\u00fckl\u00fc bir ara\u00e7 haline getirip de T\u00fcrkiye'nin fay hatlar\u0131na do\u011fru g\u00f6ndermeye \u00e7al\u0131\u015fanlara dikkat edin. Allah'\u0131n izniyle 31 Mart ak\u015fam\u0131 Menderes meydan\u0131nda ve Konak Meydan\u0131'nda o zeybek oynanacak. 1 Nisan sabah\u0131 b\u00fct\u00fcn T\u00fcrkiye, T\u00fcrkiye'ye g\u00fcne\u015fin \u0130zmir'den do\u011fu\u015funu seyredecek" diye konu\u015ftu.\r\n,Konu\u015fmalar\u0131n ard\u0131ndan g\u00fcre\u015fler g\u00fcn boyu devam etti. (DHA)