İzmir'de korkunç akşam! Cinayetleri peş peşe işledi

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15 Temmuz Destanı
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GÜNDEM
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Hakkari'de 9 kilo 200 gram A-4 plastik patlayıcı ele geçirildi
GÜNDEM
-
Cumhurbaşkanı Erdoğan Kısıklı'daki konutuna geldi
DÜNYA
-
AB Yüksek Temsilcisi Borrell: Düzensiz göç, Avrupa sorunudur
YAŞAM
-
Şarampole uçan aracı ağaç dalları tutu
SPOR
-
UEFA'dan Rangers-Slavia Prag maçındaki ırkçılık iddiasına soruşturma
DÜNYA
-
Ukrayna, eski Devlet Başkanı Yanukoviç'e yaptırım uygulayacak
YAŞAM
-
Kaza yapan araca yardıma gitti, canından oldu
DÜNYA
-
Fransa'da 3 cami, kümes hayvanlarının helal kesimi yasağına tepki gösterdi
YAŞAM
-
İzmir'de damat dehşeti: Eşini, kayınvalidesini ve komşularını öldürdü
DÜNYA
-
İngiltere Başbakanı Johnson Oxford-AstraZeneca aşısı oldu
SPOR
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Fatih Terim: Pozisyon vermeden 2 gol yiyen bir takımız
DÜNYA
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Yunanistan'da Covid-19 kısıtlamaları gevşetiliyor
DÜNYA
-
Afrika Birliği üye ülkelere AstraZeneca aşısını kullanmayı sürdürmelerini önerdi
DÜNYA
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Yemen: Kovid-19 vakalarındaki artış nedeniyle yoğun bakım odaları doldu, oksijen tüpleri tükendi
YAŞAM
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Aydın'da evine dönmeyen kişi, boş su kuyusunda ölü bulundu
GÜNDEM
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AK Parti Karaman Milletvekili Şeker'den, uçakta rahatsızlanan bebeğe hayati dokunuş
SPOR
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Serbest milli güreşçilerden 2 gümüş, 1 bronz madalya
DÜNYA
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Polonya'da yarın 3'üncü defa ulusal karantina başlıyor
SPOR
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Galatasaray son 4 maçta 8 puan kaybetti
DÜNYA
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ABD Dışişleri Bakanı Blinken, Somali'de seçim krizinden 'kaygı duyduklarını' açıkladı
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