İzmir'de korkunç olay! Karısı ve kızı içerideyken evi ateşe verdi

\u0130zmir\u2019in \u00c7i\u011fli il\u00e7esinde bir ki\u015fi, kar\u0131s\u0131 ve k\u0131z\u0131 i\u00e7erideyken evi ate\u015fe verdi. \u015e\u00fcpheli olay yerinden ka\u00e7arken, maddi hasar\u0131n meydana geldi\u011fi yang\u0131n itfaiye ekiplerince k\u0131sa s\u00fcrede s\u00f6nd\u00fcr\u00fcld\u00fc.,Yang\u0131n, saat 23.00 s\u0131ralar\u0131nda G\u00fczeltepe Mahallesi\u2019nde bulunan tek katl\u0131 m\u00fcstakil bir evde meydana geldi. \u0130ddiaya g\u00f6re, A.A., kar\u0131s\u0131 N.A ile k\u0131z\u0131 E.A. i\u00e7erideyken evi ate\u015fe verdi. Olay sonras\u0131 A.A., olay yerinden ka\u00e7arken, N.A. ve k\u0131z\u0131 E.A., kendilerini evin d\u0131\u015f\u0131na att\u0131. \u00c7evredeki vatanda\u015flar taraf\u0131ndan durum polis, itfaiye ve 112 Acil Sa\u011fl\u0131k ekiplerine bildirildi. \u0130hbar \u00fczerine gelen \u00e7ok say\u0131da itfaiye ekiplerince yang\u0131n k\u0131sa s\u00fcrede kontrol alt\u0131na al\u0131narak s\u00f6nd\u00fcr\u00fcld\u00fc.,\u00d6te yandan, yang\u0131n sonras\u0131 evde maddi hasar meydana gelirken, olay yerinden ka\u00e7an A.A\u2019n\u0131n yakalanmas\u0131 i\u00e7in \u00e7al\u0131\u015fma ba\u015flat\u0131ld\u0131. (\u0130HA),K\u0131z\u0131 ve kar\u0131s\u0131 i\u00e7erideyken evi ate\u015fe verdi, kay\u0131plara kar\u0131\u015ft\u0131! Her yerde aran\u0131yor! \u0130\u015fte detaylar...