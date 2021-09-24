İzmir'de yakalandı... Dev canlı balıkçıları korkuttu

\u0130zmir Bal\u0131k\u00e7\u0131 \u0130\u015f Adamlar\u0131 Derne\u011fi Ba\u015fkan\u0131 \u015eahin \u00c7akan, AA muhabirine, Tar\u0131m ve Orman Bakan\u0131 Bekir Pakdemirli'nin s\u00fcrekli vurgusunu yapt\u0131\u011f\u0131 k\u00fcresel iklim de\u011fi\u015fikli\u011finin etkilerinin denizlerde de hissedilmeye ba\u015fland\u0131\u011f\u0131n\u0131 s\u00f6yledi.\r\n\r\n,\u00c7akan, "Bunlar\u0131n en b\u00fcy\u00fck ispat\u0131 bizim a\u011flar\u0131m\u0131za tak\u0131lan dev kalamarlar. Karaburun a\u00e7\u0131klar\u0131nda bal\u0131k\u00e7\u0131lar\u0131n a\u011flar\u0131na 1 metre boyunda ve 16 kilogram a\u011f\u0131rl\u0131\u011f\u0131nda 2 dev kalamar tak\u0131ld\u0131. Normalde bizim Ege'de tuttu\u011fumuz kalamar\u0131n boyu yakla\u015f\u0131k 15 santimetre. Ben 35 y\u0131ll\u0131k meslek hayat\u0131mda bu t\u00fcr\u00fc ilk defa g\u00f6r\u00fcyorum." dedi.\r\n\r\n,Ege \u00dcniversitesi Su \u00dcr\u00fcnleri Fak\u00fcltesi \u00d6\u011fretim \u00dcyesi Prof. Dr. Okan Akyol ise denizlerdeki k\u00fcresel \u0131s\u0131nman\u0131n etkilerinin her ge\u00e7en g\u00fcn artt\u0131\u011f\u0131n\u0131 ifade etti.\r\n\r\n,Bal\u0131k\u00e7\u0131lar\u0131n a\u011f\u0131na tak\u0131lan kalamarla ilgili bilgi veren Akyol, "Bu kalamar t\u00fcr\u00fcn\u00fcn isminin Thysanoteuthis Rhombus oldu\u011funu tahmin ediyoruz. Diamond Squid diye de ge\u00e7iyor. Akdeniz'de g\u00f6r\u00fcl\u00fcyor. \u0130zmir'de biz de buna rastlamad\u0131k. Denizlerimizde g\u00f6r\u00fclmeye ba\u015flanan yeni t\u00fcrlerin bal\u0131k\u00e7\u0131l\u0131\u011fa etkisi \u015fu an i\u00e7in tehlikeli boyutta de\u011fil. Sular \u0131s\u0131nd\u0131k\u00e7a bu t\u00fcrlerin geli\u015fi de artacakt\u0131r. Mesela aslan bal\u0131\u011f\u0131n\u0131n bu kadar h\u0131zl\u0131 gelmesini beklemiyorduk. Bekledi\u011fimizden h\u0131zl\u0131 geldi." diye konu\u015ftu.\r\n\r\n,.,Egeli bal\u0131k\u00e7\u0131lar, \u0130zmir'in Karaburun il\u00e7esi a\u00e7\u0131klar\u0131nda yakla\u015f\u0131k 1 metre boyunda ve 16 kilogram a\u011f\u0131rl\u0131\u011f\u0131nda 2 kalamar yakalad\u0131.\r\n\r\n