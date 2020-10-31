İzmir depreminden yürek burkan kareler

ENKAZDAN \u00c7IKARILAN KURAN-I KER\u0130M POL\u0130SE TESL\u0130M ED\u0130LD\u0130\r\n\r\nMerkez \u00fcss\u00fc Ege Denizi'nin Seferihisar a\u00e7\u0131klar\u0131 olan 6,6 b\u00fcy\u00fckl\u00fc\u011f\u00fcndeki depremin ard\u0131ndan Bayrakl\u0131 il\u00e7esi 283\/15 sokakta y\u0131k\u0131lan bir binada arama kurtarma \u00e7al\u0131\u015fmalar\u0131 gecenin ilerleyen saatlerinde de devam etti. ,K\u0131z\u0131lay'\u0131n arama kurtarma g\u00f6n\u00fcll\u00fcs\u00fc Bet\u00fcl D\u00f6kenel, enkaz\u0131n i\u00e7inde buldu\u011fu Kuran-\u0131 Kerim'i enkazdan \u00e7\u0131kararak polise teslim etti. \r\n\r\n,Bulunan Kuran-\u0131 Kerim'in i\u00e7inde baz\u0131 notlar oldu\u011fu g\u00f6r\u00fcld\u00fc.,\u0130zmir'de meydana gelen 6,6 b\u00fcy\u00fckl\u00fc\u011f\u00fcndeki depremin ard\u0131ndan y\u0131k\u0131lan R\u0131za Bey Apartman\u0131'nda 3 ya\u015f\u0131ndaki Diren, 4 ya\u015f\u0131ndaki Lena, 6 ya\u015f\u0131ndaki Vera ve 10 ya\u015f\u0131ndaki Feda, enkaz alt\u0131nda kald\u0131. K\u0131zlar\u0131n annesi Nilay Y\u00fccel, \u00e7ocuklar\u0131n\u0131n oynad\u0131\u011f\u0131 oyunca\u011fa sar\u0131larak arama kurtarma \u00e7al\u0131\u015fmalar\u0131n\u0131 izledi.,TBMM Ba\u015fkan\u0131 Mustafa \u015eentop da b\u00f6lgeye gelerek anneyi teselli etti. Enkaz alt\u0131nda Nilay Y\u00fccel'in kay\u0131nvalidesi Arife Y\u00fccel'in (60) de oldu\u011fu \u00f6\u011frenildi.,\u0130zmir'deki depremde d\u00f6rt k\u0131z\u0131 enkaz alt\u0131nda kalan anne Nilay Y\u00fccel, \u00e7ocuklar\u0131n\u0131n oyunca\u011f\u0131na sar\u0131larak bekleyi\u015fini s\u00fcrd\u00fcr\u00fcyor.