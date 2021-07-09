İzmir Foça'daki yangın saatler sonra kontrol altına alındı

Yang\u0131n, d\u00fcn saat 16.00 s\u0131ralar\u0131nda Il\u0131p\u0131nar Mahallesi yak\u0131n\u0131nda bulunan alanda hen\u00fcz bilinmeyen sebepten \u00e7\u0131kt\u0131.,\u0130ddiaya g\u00f6re, yerle\u015fim alan\u0131nda \u00e7\u0131kan alevler \u015fiddetli r\u00fczgar\u0131n da etkisiyle \u00e7am a\u011fa\u00e7lar\u0131n\u0131n bulundu\u011fu ormanl\u0131k alana s\u0131\u00e7rad\u0131.\r\n,Gerenk\u00f6y mevkiine kadar ormanl\u0131k alanda geni\u015f bir alana yay\u0131lan alevlere \u0130zmir Orman B\u00f6lge M\u00fcd\u00fcrl\u00fc\u011f\u00fcne ba\u011fl\u0131 1 yang\u0131n s\u00f6nd\u00fcrme u\u00e7a\u011f\u0131, 6 helikopter ve 23 araz\u00f6z ile \u0130zmir B\u00fcy\u00fck\u015fehir Belediyesi \u0130tfaiye Daire Ba\u015fkanl\u0131\u011f\u0131na ba\u011fl\u0131 ekipler m\u00fcdahale ger\u00e7ekle\u015ftirdi.\r\n,\u00d6te yandan, d\u00fcn ak\u015fam saat 21.00 s\u0131ralar\u0131nda etraf\u0131 \u00e7evrilen ve yerle\u015fim yerlerini tehdit etmedi\u011fi belirlenen yang\u0131n, saat 03.00 s\u0131ralar\u0131nda yo\u011fun u\u011fra\u015flar neticesinde kontrol alt\u0131na al\u0131nd\u0131.\r\n,B\u00f6lgede so\u011futma \u00e7al\u0131\u015fmalar\u0131n\u0131n s\u00fcrd\u00fc\u011f\u00fc \u00f6\u011frenildi.\r\n,.