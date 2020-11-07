İzmir'i hatırlattı, İstanbulluları uyardı: Bu ilçeler alarm veriyor

\u0130stanbul Teknik \u00dcniversitesi Maden Fak\u00fcltesi Jeoloji M\u00fchendisli\u011fi B\u00f6l\u00fcm\u00fc'nden Prof. Dr. Cenk Yalt\u0131rak, \u0130stanbul'da tepelere \u00e7\u0131kt\u0131k\u00e7a zemin riskinin azald\u0131\u011f\u0131na dikkat \u00e7ekti.\r\n\r\n,Prof. Dr. Cenk Yalt\u0131rak, "Aralar\u0131nda Ayamama, Cendere, Ayazmadere, Kurba\u011fal\u0131dere, Ku\u015fdili, Ka\u011f\u0131thane, G\u00f6ksu, K\u00fc\u00e7\u00fcksu, ve her iki \u00c7ekmece G\u00f6lleri'nin k\u0131y\u0131 kesimleri ta\u015f\u0131ma g\u00fcc\u00fc \u00e7ok d\u00fc\u015f\u00fck, deprem y\u00fckleri alt\u0131nda yumu\u015fama e\u011filiminde olan zemin yap\u0131s\u0131na sahip alanlar.\r\n\r\nB\u00fcy\u00fck depremde en riskli yerler al\u00fcvyon vadiler. Bu ku\u015faklarda yap\u0131la\u015fma olmamas\u0131 veya \u00e7ok sa\u011flam yap\u0131 sto\u011funun olmas\u0131 gerekir. B\u00fcy\u00fck\u00e7ekmece, Atak\u00f6y, Bak\u0131rk\u00f6y ve Zeytinburnu sahili de zemin a\u00e7\u0131s\u0131ndan en riskli b\u00f6lgeler" dedi.,Bayrakl\u0131'da y\u0131k\u0131lan R\u0131za Bey apartman\u0131n\u0131n video g\u00f6r\u00fcnt\u00fclerinde deprem b\u00fcy\u00fctmesi a\u00e7\u0131k\u00e7a g\u00f6r\u00fcl\u00fcyor. Depremin 40. saniyesinde kolon patl\u0131yor. Belli ki yap\u0131n\u0131n giri\u015f kat\u0131ndaki kolon tra\u015flanm\u0131\u015f.\r\n\r\nK\u00f6\u015fe kolon patlay\u0131nca bina oldu\u011fu gibi \u00e7\u00f6k\u00fcyor. Normalde kaya zemin olsa sal\u0131n\u0131m 15 saniye s\u00fcrecek ancak lapa gibi zeminde 45 saniye sal\u0131n\u0131m s\u00f6z konusu. \u0130stanbul'un Bayrakl\u0131'ya benzer zeminlerinde de olas\u0131 depremde uzun s\u00fcrecek sal\u0131n\u0131m tehlikesi var.",Jeoloji M\u00fchendisleri Odas\u0131 Ba\u015fkan\u0131 H\u00fcseyin Alan da \u0130stanbul'un zemin a\u00e7\u0131s\u0131ndan \u0130zmir'e g\u00f6re daha \u015fansl\u0131 bir kent oldu\u011funu belirterek, "\u015eehrin b\u00fcy\u00fck k\u0131sm\u0131 kaya zemin \u00fczerine oturuyor.\r\n\r\nAncak Atak\u00f6y'den Florya'ya uzanan k\u0131y\u0131 band\u0131 ile her iki \u00c7ekmece G\u00f6l\u00fc'n\u00fcn \u00e7evresi Bayrakl\u0131'daki gibi k\u0131y\u0131 al\u00fcvyonlar\u0131ndan olu\u015fuyor.\r\n\r\n\u00c7\u0131rp\u0131c\u0131 Deresi'nin oldu\u011fu hatt\u0131n zemini de yumu\u015fak. Anadolu Yakas\u0131'nda ise Kurba\u011fal\u0131dere ve \u00e7evresi zemin riskli alanlar" dedi.,Uzmanlar, \u0130stanbul'daki eski dere yataklar\u0131, Marmara Denizi'nin Zeytinburnu'ndan Silivri'ye uzanan k\u0131y\u0131 band\u0131 ile B\u00fcy\u00fck ve K\u00fc\u00e7\u00fck\u00e7ekmece G\u00f6lleri'nin \u00e7evreleyen alanlar\u0131n gev\u015fek al\u00fcvyon \u00e7\u00f6kellerden olu\u015ftu\u011fu uyar\u0131s\u0131nda bulundu.,'T\u00fcrkiye Diri Fay Haritas\u0131'n\u0131n mutlaka revize edilmesi gerekti\u011fine de\u011finen Alan, "8 y\u0131l i\u00e7erisinde bir\u00e7ok yeni deprem ve beraberinde bilgi g\u00fcn y\u00fcz\u00fcne \u00e7\u0131kt\u0131. Diri fay haritas\u0131na i\u015flenmemi\u015f ancak aktif oldu\u011funu bildi\u011fimiz faylar mevcut.\r\n\r\nAFAD ve MTA'n\u0131n bu konuda \u00e7al\u0131\u015fmalar y\u00fcr\u00fctmesi gerekir. Diri Fay Haritas\u0131'nda 4 veya 5.derece deprem ku\u015fa\u011f\u0131 olarak bilinen bir\u00e7ok b\u00f6lgenin, asl\u0131nda 1'inci veya 2'inci derece deprem ku\u015fa\u011f\u0131nda oldu\u011funu \u00f6\u011frendik.,Prof. Dr. Yalt\u0131rak'\u0131n \u0130stanbul'un zemin a\u00e7\u0131s\u0131ndan riskli b\u00f6lgelerine y\u00f6nelik tespitleri de \u015f\u00f6yle: "Vadi al\u00fcvyonlar\u0131nda yumu\u015fak kil dedi\u011fimiz katman egemendir. Silivri'den Beylikd\u00fcz\u00fc'ne uzanan kesimdeki zemin yumu\u015fak dedi\u011fimiz deprem b\u00fcy\u00fctmesine yol a\u00e7acak \u00f6zellikte.\r\n\r\nB\u00f6lgenin zemini, kil, k\u00f6m\u00fcr, kum ve \u00e7ak\u0131ldan olu\u015fuyor. Deprem dalgalar\u0131 zeminde kayda de\u011fer b\u00fcy\u00fctmeye neden olabilir. Bak\u0131rk\u00f6y ve Atak\u00f6y sahil band\u0131 da al\u00fcvyonlardan olu\u015fan bir b\u00f6lge oldu\u011fundan zemin riski ta\u015f\u0131yan yerlerden.,Kad\u0131k\u00f6y'deki Kurba\u011fal\u0131dere ve Ku\u015fdili b\u00f6lgesi de kil ve \u00e7amurdan olu\u015fan riskli zemine sahip yerler. Bu yumu\u015fak tabaka deprem b\u00fcy\u00fctmesi olu\u015fturabilir.\r\n\r\n\u00c7ok konu\u015fulmayan, dile getirilmeyen zemini riskli yerler aras\u0131nda Kas\u0131mpa\u015fa, Be\u015fikta\u015f, G\u00f6kt\u00fcrk, Vatan Caddesi de yer al\u0131yor. \u0130stanbul'da insan eliyle yap\u0131lan dolgu alanlar da \u00e7ok riskli.",\u0130stanbul'un Marmara k\u0131y\u0131lar\u0131 1. derece deprem ku\u015fa\u011f\u0131 olarak kabul ediliyor. Ancak bug\u00fcn itibar\u0131yla \u0130stanbul'un t\u00fcm\u00fc 1. derece deprem riski alt\u0131nda" diye konu\u015ftu.\r\n\r\n\u0130stanbul'daki riskli ve sa\u011flam zeminli b\u00f6lgelere ait en \u00f6nemli veri ise \u0130stanbul Jeoloji Haritas\u0131. Megakentteki riskli haritada gri, a\u00e7\u0131k sar\u0131 ve sar\u0131 renkteki alanlar zemin riskli yerlerin ba\u015f\u0131nda geliyor. \u0130stanbul Jeoloji Haritas\u0131'nda 'Dani\u015fmen F