İzmir'in bu köyünde sadece 5 kişi yaşıyor!

İzmir'in Ödemiş ilçesinde bulunan ve çeşitli nedenlerle halkının göç etmesi sonucu nüfusu 5'e düşen, "hayalet köy" olarak adlandırılan Lübbey köyü, eşsiz doğası ve tarihi yapılarıyla merak uyandırıyor.