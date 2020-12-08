İzmir'in bu köyünde sadece 5 kişi yaşıyor!

K\u00f6y, \u00f6zg\u00fcn mimarisi ve do\u011fas\u0131 sayesinde son d\u00f6nemlerde hafta sonlar\u0131 foto\u011fraf tutkunlar\u0131 ile y\u00fcr\u00fcy\u00fc\u015f gruplar\u0131n\u0131n ilgisini \u00e7ekip pop\u00fcler olmaya ba\u015flasa da Kovid-19 nedeniyle bu d\u00f6nemde yine eski yaln\u0131zl\u0131\u011f\u0131na d\u00f6nm\u00fc\u015f g\u00f6r\u00fcn\u00fcyor.,\u0130zmir'in \u00d6demi\u015f il\u00e7esinde bulunan ve \u00e7e\u015fitli nedenlerle halk\u0131n\u0131n g\u00f6\u00e7 etmesi sonucu n\u00fcfusu 5'e d\u00fc\u015fen, "hayalet k\u00f6y" olarak adland\u0131r\u0131lan L\u00fcbbey k\u00f6y\u00fc, e\u015fsiz do\u011fas\u0131 ve tarihi yap\u0131lar\u0131yla merak uyand\u0131r\u0131yor.,L\u00fcbbey'in hikayesini anlatan G\u00fcler, k\u00f6y\u00fcn ismini Lidya Medeniyeti d\u00f6neminde bir Sardes Kral\u0131'n\u0131n L\u00fcb ad\u0131ndaki o\u011flundan ald\u0131\u011f\u0131na inan\u0131ld\u0131\u011f\u0131n\u0131 ifade etti.\r\n\r\nL\u00fcbbey'in bir k\u0131\u015flak k\u00f6y\u00fc oldu\u011funu belirten Mehmet G\u00fcler, "Eskiden yazlar\u0131 \u00c7amyayla'ya \u00e7\u0131k\u0131p k\u0131\u015f\u0131n da buraya iniyorduk. \u00c7\u00fcnk\u00fc o d\u00f6nemlerde k\u0131\u015flar \u00e7etin ge\u00e7iyordu. Kar ya\u011fd\u0131\u011f\u0131 zaman ilkbahara kadar yerde kal\u0131yordu. Yaylada da kalacak sa\u011flam bir yer olmay\u0131nca insanlar k\u0131\u015f\u0131 burada ge\u00e7irirdi. 1983 y\u0131l\u0131nda \u00c7amyayla'ya elektrik gelince insanlar\u0131n \u00e7o\u011fu oraya ev yap\u0131p L\u00fcbbey'e gelmemeye ba\u015flad\u0131. K\u0131\u015flar da eskisi gibi de\u011fil zaten millet oraya sa\u011flam evler yap\u0131nca L\u00fcbbey'in n\u00fcfusu gittik\u00e7e azalmaya ba\u015flad\u0131." diye konu\u015ftu.,G\u00fcler, 2008 y\u0131l\u0131nda sosyal medya arac\u0131l\u0131\u011f\u0131yla buray\u0131 tan\u0131tmaya ba\u015flad\u0131klar\u0131n\u0131 ve bu sayede yurt d\u0131\u015f\u0131ndan bile insanlar\u0131n k\u00f6ye gelmeye ba\u015flad\u0131\u011f\u0131n\u0131 s\u00f6yledi.\r\n\r\nYap\u0131lacak \u00e7al\u0131\u015fmalar sayesinde L\u00fcbbey'in k\u00fclt\u00fcr turizmi anlam\u0131nda cazibe merkezi olabilece\u011fini belirten Mehmet G\u00fcler, \u015f\u00f6yle devam etti:,"E\u015fk\u0131ya k\u00f6y\u00fc" oldu\u011fu rivayet edilen k\u00f6yde biti\u015fik d\u00fczende in\u015fa edilen evler ufak kalelere benzetiliyor.\r\n\r\nCumhuriyet d\u00f6neminde de uzun s\u00fcre k\u0131\u015f aylar\u0131nda 300-400 civar\u0131nda ki\u015finin ikamet etti\u011fi k\u00f6y, son y\u0131llarda halk\u0131n\u0131n \u00e7o\u011funun ekonomik ve fiziki \u015fartlar nedeniyle yayladaki \u00c7amyayla Mahallesi'ne ta\u015f\u0131nmas\u0131yla sadece 5 ki\u015fiye ev sahipli\u011fi yap\u0131yor.,K\u00fclt\u00fcr ve Turizm Bakanl\u0131\u011f\u0131 taraf\u0131ndan kentsel S\u0130T alan\u0131 ilan edilen ve 44 sivil mimari \u00f6rne\u011fi ile 4 an\u0131tsal yap\u0131 bulunan L\u00fcbbey'in y\u00fcr\u00fct\u00fclecek \u00e7al\u0131\u015fmalarla cazibe merkezi olmas\u0131 hedefleniyor.,K\u0131sa bir s\u00fcre \u00f6nce trafik kazas\u0131nda e\u015fini kaybeden 62 ya\u015f\u0131ndaki Hamide Bozku\u015f ise t\u00fcm zorluklara ra\u011fmen burada ya\u015famaya devam etti\u011fini dile getirdi.,K\u00f6yde art\u0131k konu\u015facak insan bulmad\u0131\u011f\u0131n\u0131 belirten Bozku\u015f, "K\u00f6y\u00fcm\u00fcz eskiden \u00e7ok hareketliydi ama art\u0131k kimse kalmad\u0131. E\u015fimi trafik kazas\u0131nda kaybettim, her tarafta onun an\u0131s\u0131 var, a\u011flamad\u0131\u011f\u0131m bir g\u00fcn bile yok. \u0130ki ke\u00e7im ve kedilerim var, s\u00fcrekli onlarla ilgileniyorum. Kimse olmay\u0131nca onlarla dertle\u015fiyorum." ifadelerini kulland\u0131. (AA),Ge\u00e7mi\u015fte 630 ki\u015finin ya\u015fad\u0131\u011f\u0131 k\u00f6yde yaz k\u0131\u015f ya\u015fayan insan say\u0131s\u0131n\u0131n 5'e d\u00fc\u015ft\u00fc\u011f\u00fcn\u00fc aktaran G\u00fcler, "2006'dan beri kahvecilik yap\u0131yorum burada. O d\u00f6nemde 35-40 ki\u015fi ya\u015f\u0131yordu. Ben de kap\u0131ya kilidi vurup gitseydim k\u00f6y tamamen bitecekti ama biz pes etmedik, 2016 y\u0131l\u0131nda burada belgesel \u00e7ekildi. \u015eu anda kimse yok, buna ra\u011fmen ben her g\u00fcn gelip a\u00e7\u0131yorum kahveyi. Bu hastal\u0131k biterse burada olumlu \u015feylerin olaca\u011f\u0131na inan\u0131yoruz. Turizm a\u00e7\u0131s\u0131ndan buras\u0131 cazibe merkezi olabilir diye d\u00fc\u015f\u00fcn\u00fcyorum.",Ge\u00e7mi\u015fi antik \u00e7a\u011flara uzanan 1000 metre rak\u0131ml\u0131 L\u00fcbbey Yaylas\u0131'nda Osmanl\u0131 D\u00f6nemi'nden kalan evleriyle dikkati \u00e7eken k\u00f6y, \u00d6demi\u015f'in Bozda\u011flar'a bakan g\u00fcney yama\u00e7lar\u0131nda yer al\u0131yor.,Osmanl\u0131 \u0130mparatorlu\u011fu d\u00f6neminde y\u00f6resinde rastlan\u0131lmayacak \u00f6zg\u00fcnl\u00fckte bir yerle\u015fim yeri olarak dikkati \u00e7eken tarihi k\u00f6y, ta\u015f, kerpi\u00e7 ve \u00e7amur s\u0131va kar\u0131\u015f\u0131m\u0131ndan olu\u015fan evleriyle \u00f6ne \u00e7\u0131k\u0131yor.,"Belediyemizin \u00e7al\u0131\u015fmalar\u0131 var, K\u00fclt\u00fcr ve Turizm Bakan\u0131m\u0131z da bir s\u00fcre \u00f6nce ziyaret etti. Buraya bir ilgi olu\u015fmaya ba\u015flad\u0131. Harita \u00e7al\u0131\u015fmalar\u0131 yap\u0131ld\u0131, jeolojik \u00e7al\u0131\u015fmalar da devam ediyor. Efeler Yolu projesind