Deniz marulu olarak da bilinen deniz yosunlar\u0131 \u0130zmir\u2019in \u00f6zellikle i\u00e7 k\u00f6rfezinin g\u00fcneyinde \u0130nciralt\u0131 k\u0131y\u0131lar\u0131ndaki \u00c7akalburnu Lag\u00fcn\u00fc'n\u00fc ye\u015file b\u00fcr\u00fcd\u00fc. Flamingo ba\u015fta olmak \u00fczere \u00e7ok say\u0131da ku\u015fun ya\u015fad\u0131\u011f\u0131 lag\u00fcnde, suyun y\u00fczeyi deniz yosunlar\u0131yla \u00f6rt\u00fcld\u00fc.,Deniz yosununun ekonomik de\u011feri bulundu\u011funa da i\u015faret eden Dalay, \u015f\u00f6yle konu\u015ftu: "Bununla beraber asl\u0131nda deniz yosunlar\u0131 faydaya d\u00f6n\u00fc\u015ft\u00fcr\u00fclebilecek bir biyok\u00fctledir. Biyogaz, biyodizel gibi s\u00fcrd\u00fcr\u00fclebilir yak\u0131tlar\u0131n \u00fcretiminde kullan\u0131labilirli\u011finin yan\u0131 s\u0131ra yem, g\u0131da, kozmetik ama\u00e7l\u0131 kullan\u0131mlar\u0131 m\u00fcmk\u00fcnd\u00fcr. A\u011f\u0131r metal analizleri yap\u0131lmak ko\u015fuluyla biyog\u00fcbre olarak kullan\u0131labilir. Kontroll\u00fc \u00fcretimleri ger\u00e7ekle\u015ftirilebilirse hem bu sular k\u00f6rfeze ula\u015fmadan ar\u0131t\u0131l\u0131r hem de elde edilen ulvalar ekonomiye kazand\u0131r\u0131labilir.",Denizlerde kirlili\u011fe ba\u011fl\u0131 olarak sudaki azot ve fosfor miktar\u0131n\u0131n artmas\u0131yla olu\u015fan deniz yosunlar\u0131 en son ge\u00e7en y\u0131l sonbaharda etkili olmu\u015ftu. Deniz yosunlar\u0131 yeniden \u0130zmir k\u00f6rfezinde yay\u0131lmaya ba\u015flad\u0131. ,\u0130nciralt\u0131'nda azot ve fosfor giderimi yap\u0131lmadan denize d\u00f6k\u00fclen sular\u0131n bu duruma neden oldu\u011funu anlatan Dalay, \u015funlar\u0131 kaydetti: "Havalar\u0131n \u0131s\u0131nmas\u0131yla \u0130zmir K\u00f6rfezi'nde ulva lactuca (deniz marulu) i\u00e7in uygun ko\u015fullar olu\u015fmaya ba\u015flad\u0131. Azot ve fosforca zengin ar\u0131tma tesisi \u00e7\u0131k\u0131\u015f sular\u0131 ve akarsularla k\u00f6rfeze ta\u015f\u0131nan g\u00fcbreli tar\u0131m arazisi sular\u0131, ulva i\u00e7in son derece elveri\u015fli ko\u015fullard\u0131r. Ulva pop\u00fclasyonu, kontrols\u00fcz ko\u015fullarda bozulup koku\u015fmalara ve \u00e7evrede rahats\u0131z edici sonu\u00e7lara yol a\u00e7maktad\u0131r.",Uzmanlar temizleme \u00e7al\u0131\u015fmalar\u0131n\u0131n yan\u0131 s\u0131ra kal\u0131c\u0131 \u00e7\u00f6z\u00fcm i\u00e7in deniz yosunun \u00fcremesine neden olacak \u015fartlar\u0131n ortadan kald\u0131r\u0131lmas\u0131 gerekti\u011fine dikkat \u00e7ekti. Ege \u00dcniversitesi M\u00fchendislik Fak\u00fcltesi Biyom\u00fchendislik B\u00f6l\u00fcm\u00fc \u00d6\u011fretim \u00dcyesi ve Algal Teknoloji Laboratuvar\u0131 Koordinat\u00f6r\u00fc Prof. Dr. Meltem Conk Dalay, \u00f6zellikle end\u00fcstriyel ve tar\u0131msal faaliyetlerin yo\u011fun oldu\u011fu b\u00f6lgelerde deniz yosunu olu\u015ftu\u011funu s\u00f6yledi.