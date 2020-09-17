İznik Gölü'nde korkutan çekilme: İskele var su yok

\u0130znik G\u00f6l\u00fc su \u00e7ekilmesinden dolay\u0131 her ge\u00e7en g\u00fcn k\u00f6t\u00fcye gidiyor. \u0130l\u00e7enin en b\u00fcy\u00fck iskelesi su \u00e7ekilmesinden dolay\u0131 endi\u015fe veren bir g\u00f6r\u00fcnt\u00fc olu\u015fturdu.,Marmara B\u00f6lgesi\u2019nin en b\u00fcy\u00fck, T\u00fcrkiye\u2019nin ise be\u015finci b\u00fcy\u00fck do\u011fal g\u00f6l\u00fc olan \u0130znik G\u00f6l\u00fc, 80 metre ile derinli\u011fi en fazla olan tektonik bir tatl\u0131 su g\u00f6l\u00fc. Fakat son zamanlarda kurakl\u0131k ve tar\u0131msal alanlarda kullan\u0131lan su y\u00fcz\u00fcnden \u0130znik g\u00f6l\u00fc k\u0131y\u0131dan 30 metre \u00e7ekildi.,\u0130znik\u2019e ba\u011fl\u0131 \u00c7ak\u0131rca Mahallesi'nde b\u00fcy\u00fck iskele su \u00e7ekilmesinden dolay\u0131 endi\u015fen veren bir g\u00f6r\u00fcnt\u00fc olu\u015fturdu. G\u00f6l\u00fcn k\u0131y\u0131s\u0131nda i\u015fletmesi bulunan Naci \u00f6zsoy, \u201c30 sene bal\u0131k\u00e7\u0131l\u0131k yapt\u0131m. \u0130znik g\u00f6l\u00fcnde \u00e7ok nadirdir g\u00f6l\u00fcn \u00e7ekilmesi ama bu sene b\u00fcy\u00fck bir \u00e7ekilme var. Bunun nedeni tar\u0131msal su pompalar\u0131n\u0131n \u00e7al\u0131\u015fmas\u0131 ve g\u00f6lden baz\u0131 fabrikalar\u0131n su \u00e7ekmesidir. Ben buran\u0131n i\u015fletmecisiyim \u00e7ekilmeden sonra batakl\u0131k ve pislik olu\u015ftu yani g\u00f6rsellik olarak \u00e7ok k\u00f6t\u00fc bir g\u00f6r\u00fcnt\u00fc olu\u015ftu. Yetkililerden acil \u00e7\u00f6z\u00fcm bekliyoruz\u201d dedi.,\u0130znik G\u00f6l\u00fc Derne\u011fi Ba\u015fkan\u0131 Semih \u00d6z yapt\u0131\u011f\u0131 a\u00e7\u0131klamada, \u201cG\u00f6l\u00fcm\u00fcz\u00fcn beslenmesini sa\u011flayan en b\u00fcy\u00fck kaynaklar yer alt\u0131 sular\u0131 ve ya\u011f\u0131\u015flard\u0131r. Son birka\u00e7 y\u0131la bakt\u0131\u011f\u0131m\u0131zda \u0130znik\u2019te Derbent, Ayd\u0131nlar, Orhangazi\u2019de \u00c7ak\u0131rl\u0131 ve Yeni\u015fehir\u2019in birka\u00e7 mahallesinde irili ufakl\u0131 olmak \u00fczere sulama g\u00f6letleri yap\u0131lm\u0131\u015ft\u0131r ve yap\u0131lmaya devam etmektedir. S\u00f6z konusu mahallelerimizde (K\u00f6ylerimizde) yap\u0131lan bu g\u00f6letlerin \u00e7ift\u00e7imize sa\u011flad\u0131\u011f\u0131 katk\u0131 b\u00fcy\u00fckt\u00fcr, \u00f6nemlidir ama g\u00f6l\u00fcm\u00fcz\u00fcn beslenmesini de engelledi\u011fi a\u015fik\u00e2rd\u0131r.","Tar\u0131msal sulama haricinde sanayi alan\u0131nda da g\u00f6l\u00fcm\u00fcz\u00fcn suyu kullan\u0131lmaktad\u0131r. Orhangazi\u2019de bulunan bir fabrika ve Gemlik Serbest b\u00f6lgede faaliyet g\u00f6steren fabrikalar\u0131n baz\u0131lar\u0131n\u0131n da g\u00f6l\u00fcm\u00fcz\u00fcn suyunu \u00e7ekti\u011fini biliyoruz\u201d dedi.