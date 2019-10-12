Jandarma Kadın Astsubaylar 'Barış Pınarı'nda görev almak için hazırlar
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Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisinde kadın astsubayları yetiştirmek üzere görev yapan Jandarma Teğmen Özlem Gören, kadın astsubay adayları hakkında bilgiler verdi.
Kadın astsubay adaylarının eğitimlerde yaşadıkları zorluklara değinen Jandarma Teğmen Özlem Gören, “Akademiye ilk başladıklarında tıpkı erkek adaylar gibi intibak eğitimi döneminde sivil yaşamdan farklı bir ortama geldiklerinden dolayı bir takım zorluklar yaşayabiliyorlar.