Jandarma’nın ‘Yıldız’ı

24 ya\u015f\u0131ndaki Jandarma Astsubay \u00c7avu\u015f Su Y\u0131ld\u0131z, Mesk\u00fbn Mahalde Ter\u00f6ristle M\u00fccadele Harek\u00e2t\u0131 Kursunu ba\u015far\u0131yla tamamlad\u0131. B\u00f6ylelikle Y\u0131ld\u0131z, T\u00fcrkiye'de bu e\u011fitimi alan ilk kad\u0131n jandarma unvan\u0131n\u0131 elde etti., T\u00fcrkiye\u2019nin ilk 20 kad\u0131n komando astsubaylar\u0131ndan biri olan 24 ya\u015f\u0131ndaki Jandarma Astsubay \u00c7avu\u015f Su Y\u0131ld\u0131z da bu kursu ba\u015far\u0131yla tamamlad\u0131.\r\n\r\n\r\n, \u00c7ocukluktan beri asker olman\u0131n hayalini kurdu\u011funu aktaran Y\u0131ld\u0131z \u201cD\u00f6rt hafta s\u00fcren kurs ger\u00e7ekten \u00e7ok zorluydu ve beni fazlas\u0131yla geli\u015ftirdi. 12 d\u00f6nemdir d\u00fczenlenen bu kursu alan ilk kad\u0131n olmaktan gurur duyuyorum\u201d dedi.,