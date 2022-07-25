Jandarmadan 'yeşil altın' nöbeti! Gece gündüz demeden nöbet tutuyorlar

, Enfes tad\u0131 ve pahal\u0131l\u0131\u011f\u0131yla bilinen Antep f\u0131st\u0131\u011f\u0131 i\u00e7in \u00f6nlemler al\u0131nmaya ba\u015flad\u0131 bile.,Bir\u00e7ok \u00e7e\u015fidi bulunan Antep f\u0131st\u0131\u011f\u0131n\u0131n hasat zaman\u0131ndan bir ay \u00f6nce tam olgunla\u015fmam\u0131\u015f halde toplan\u0131r.,D\u00fcnyada ad\u0131 bir \u00fcr\u00fcn ile an\u0131lan ender kentlerden biri olan Gaziantep'te Antep f\u0131st\u0131\u011f\u0131 hasad\u0131 haz\u0131rl\u0131klar\u0131 ba\u015flad\u0131.,Ekipler, f\u0131st\u0131k h\u0131rs\u0131zl\u0131\u011f\u0131yla m\u00fccadele i\u00e7in dron, gece-g\u00fcnd\u00fcz g\u00f6r\u00fc\u015fl\u00fc d\u00fcrb\u00fcn ve teknik-fiziki takip cihazlar\u0131n\u0131n kullan\u0131m\u0131n\u0131 art\u0131rd\u0131.,Ekipler, gece-g\u00fcnd\u00fcz komando ve g\u00fcvenlik korucusu takviyeli timlerle tarlalarda ve yollarda f\u0131st\u0131k \u00fcreticileri ile koordineli olarak s\u00fcrekli devriye faaliyeti de y\u00fcr\u00fctecek.\r\n,Gaziantep deyince akla ilk gelen ise tad\u0131yla damaklarda yer edinen Antep f\u0131st\u0131\u011f\u0131d\u0131r. ,Gaziantep \u0130l Jandarma Komutanl\u0131\u011f\u0131 ekipleri de yakla\u015fan hasat \u00f6ncesi artan h\u0131rs\u0131zl\u0131klar\u0131 \u00f6nlemek i\u00e7in bir dizi \u00f6nlem ald\u0131.,Gaziantep'te yakla\u015fan Antepf\u0131st\u0131\u011f\u0131 hasad\u0131 \u00f6ncesi artan f\u0131st\u0131k h\u0131rs\u0131zl\u0131klar\u0131n\u0131n \u00f6n\u00fcne ge\u00e7mek i\u00e7in \u00e7ok say\u0131da tedbir devreye sokuldu. ,Gece-g\u00fcnd\u00fcz g\u00f6r\u00fc\u015fl\u00fc d\u00fcrb\u00fcn ve teknik-fiziki takip cihazlar\u0131yla \u00f6nlem al\u0131nd\u0131. ,\u0130lk hasat d\u00f6neminde ekonomik de\u011feriyle dikkat \u00e7eken Antepf\u0131st\u0131\u011f\u0131 h\u0131rs\u0131zl\u0131klar\u0131n\u0131n \u00f6n\u00fcne ge\u00e7mek isteyen Gaziantep \u0130l Jandarma ekipleri, f\u0131st\u0131\u011f\u0131n yo\u011fun olarak yeti\u015ftirildi\u011fi il\u00e7elerde 17 sabit yol kontrol noktas\u0131 olu\u015fturdu.,Jandarma ekiplerini al\u0131nan \u00f6nlemler \u00e7er\u00e7evesinde komando timleri ve g\u00fcvenlik korucular\u0131 ile desteklerken, daha \u00f6nce f\u0131st\u0131k h\u0131rs\u0131zl\u0131\u011f\u0131na kar\u0131\u015fan t\u00fcm \u015f\u00fcpheliler de takip alt\u0131na al\u0131nd\u0131.\r\n