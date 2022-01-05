Janset Paçal'ın son halini görenler inanamadı

Bir d\u00f6nemin efsane dizisi Yar\u0131m Elma'da 'Yonca' karakterini canland\u0131ran Janset Pa\u00e7al'\u0131n son hali g\u00f6renleri \u015fa\u015f\u0131rtt\u0131.\r\n,Yar\u0131m Elma, 2002 ile 2004 y\u0131llar\u0131 aras\u0131nda Kanal D ve Show TV'de yay\u0131nland\u0131.\r\n\r\nKomedi ve dram t\u00fcr\u00fcndeki dizi ikiz k\u0131z karde\u015fler Gonca ve Yonca'n\u0131n hayat\u0131n\u0131 konu edindi.\r\n\r\n,Dergi edit\u00f6rl\u00fc\u011f\u00fc yapan Yonca'n\u0131n hayat\u0131 bir g\u00fcn kar\u015f\u0131s\u0131na y\u0131llard\u0131r g\u00f6rmedi\u011fi ikiz karde\u015fi Gonca'n\u0131n \u00e7\u0131kmas\u0131yla de\u011fi\u015fir.\r\n\r\nGonca bir anda \u0130stanbul'a gelir ve Yonca'y\u0131 bulur.\r\n\r\nBa\u015flarda Yonca bunu kabullenmese de ikiz karde\u015fini evine davet eder ve birlikte ya\u015famaya ba\u015flarlar.\r\n\r\n,Janset Pa\u00e7al'\u0131n canland\u0131rd\u0131\u011f\u0131 'Yonca' da G\u00fcnay Karacao\u011flu'nun canland\u0131rd\u0131\u011f\u0131 'Gonca' da \u00e7ok sevildi.\r\n\r\n,T\u00fcrk televizyonlar\u0131n\u0131n vazge\u00e7ilmez dizisi haline gelen Yar\u0131m Elma'n\u0131n Gonca's\u0131 Janset Pa\u00e7al, daha sonras\u0131nda pek g\u00f6z \u00f6n\u00fcnde g\u00f6r\u00fcnmedi.\r\n\r\nG\u00fcnay Karacao\u011flu, hala dizilerde yer alsa da Janset Pa\u00e7al'\u0131 art\u0131k ekranlarda g\u00f6remiyoruz.\r\n\r\n,De\u011fi\u015fimi ile dikkat \u00e7eken Pa\u00e7al'\u0131n son hali g\u00f6z doldurdu.\r\n\r\nGe\u00e7en onca y\u0131l\u0131n ard\u0131ndan g\u00fczelli\u011finden bir \u015fey eksilmeyen oyuncunun i\u015fte yeni hali...\r\n\r\n,Janset, 1990 y\u0131l\u0131nda Antalya \u00c7izgi Tiyatrosu'nda animat\u00f6rl\u00fck yapmaya ba\u015flad\u0131. 1992'de modelli\u011fe ba\u015flad\u0131. 1994'te \u0130stanbul'a gelerek Gaye S\u00f6kmen Ajans'a kat\u0131ld\u0131 \r\n\r\n Bir\u00e7ok derginin kapa\u011f\u0131nda yer ald\u0131. Janset 1996'da ba\u015flad\u0131\u011f\u0131 ATV'deki "Televizyon \u00c7ocu\u011fu"nda 90 b\u00f6l\u00fcm boyunca Okan Bay\u00fclgen'e e\u015flik etti, bu programla \u00fcnl\u00fc oldu. 1997'de yine Atv'de Mehmet Ali Erbil ve Yal\u00e7\u0131n Mente\u015f'in ba\u015frolleri payla\u015ft\u0131klar\u0131 Tatl\u0131 Ka\u00e7\u0131klar dizisindede oynad\u0131. 1998'de TGRT'nin Klass Magazin adl\u0131 magazin program\u0131n\u0131 sundu.\r\n\r\n Hakan Y\u0131lmaz, Tulu\u011f \u00c7izgen, Suzan Aksoy ve Necmi Yap\u0131c\u0131 ile birlikte 1999'da TRT 1'de yay\u0131nlanmaya ba\u015flayan Ayr\u0131lsak da Beraberiz dizisinde Haziran 2002'ye kadar Berna karakteriyle ba\u015frol oynad\u0131. 2000'de Nurseli \u0130diz, Ba\u015fak K\u00f6kl\u00fckaya ve Metin Akp\u0131nar gibi oyuncularla birlikte Attila \u0130lhan'\u0131n yazd\u0131\u011f\u0131, TRT 1'in 13 b\u00f6l\u00fcml\u00fck mini dizisi Bayku\u015flar\u0131n Saltanat\u0131'nda rol ald\u0131. Ayn\u0131 y\u0131l Yosi Mizrahi ile birlikte Star TV i\u00e7in haz\u0131rlanan 14 b\u00f6l\u00fcml\u00fck yar\u0131\u015fma program\u0131 Hazine Adas\u0131'n\u0131 sundu.\r\n\r\n\u015euan Blu Tv'nin Sakl\u0131 dizisinde oynamaktad\u0131r. Ayr\u0131ca baz\u0131 tiyatrolarda sahne almaktad\u0131r.\r\n\r\n\r\n\r\n,.