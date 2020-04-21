Japon proseför Kentaro Iwata'dan korkutan açıklama!

T\u00fcm d\u00fcnyay\u0131 etkisi alt\u0131na alan corona vir\u00fcs\u00fc salg\u0131n\u0131nda bilan\u00e7o her ge\u00e7en g\u00fcn a\u011f\u0131rla\u015f\u0131yor.\r\n\r\n,D\u00fcnya genelinde \u015fimdiye dek tespit edilen vaka say\u0131s\u0131 2.5 milyona yakla\u015f\u0131rken, hayat\u0131n\u0131 kaybedenler ise 165 bini a\u015ft\u0131.\r\n\r\n,Corona vir\u00fcs\u00fc atlatarak iyile\u015fen ki\u015fi say\u0131s\u0131 ise 600 bin baraj\u0131n\u0131 a\u015farak 633.062 olarak belirlendi.\r\n\r\n,Japonya'da ise pozitif vaka say\u0131s\u0131 10,797'e y\u00fckseldi. 236 ki\u015finin hayat\u0131n\u0131 kaybetti\u011fi \u00fclkede iyile\u015fenlerin say\u0131s\u0131 da 1.159 olarak belirtildi.\r\n\r\n,T\u00fcm bu verilerin e\u015fi\u011finde Kobe \u00dcniversitesi Bula\u015f\u0131c\u0131 Hastal\u0131klar B\u00f6l\u00fcm\u00fc Profes\u00f6r\u00fc Kentaro Iwata, karamsar de\u011ferlendirmelerde bulundu.\r\n\r\n,Japan Times'a konu\u015fan Kentaro Iwata, corona vir\u00fcs\u00fc salg\u0131n\u0131n 2021 y\u0131l\u0131nda dahi kadar kontrol alt\u0131na al\u0131namayaca\u011f\u0131n\u0131 s\u00f6yledi.\r\n\r\n,2020 Tokyo Olimpiyat Oyunlar\u0131'n\u0131n gelece\u011fi hakk\u0131nda da de\u011ferlendirmelerde bulunan Iwata, vir\u00fcs\u00fcn Japonya \u00f6zelinde \u00f6n\u00fcm\u00fczdeki yaza kadar kontrol al\u0131nabilece\u011fini ancak bunun d\u00fcnya geneline yans\u0131mas\u0131n\u0131n neredeyse imkans\u0131z oldu\u011funu ifade etti.\r\n\r\n,Prosef\u00f6r Kentaro Iwata'n\u0131n corona vir\u00fcs\u00fc ve 2021'e ertelenen 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunlar\u0131 hakk\u0131ndaki de\u011ferlendirmeleri \u015fu \u015fekilde:\r\n\r\n,"Olimpiyat oyuncular\u0131n\u0131n d\u00fczenlenebilmesinin iki \u015fart\u0131 var; biri vir\u00fcs\u00fc Japonya'da kontrol alt\u0131na almak, di\u011feri ise d\u00fcnya genelinde kontrol alt\u0131na almak."\r\n\r\n,"\u00c7\u00fcnk\u00fc d\u00fcnyan\u0131n her yerinden sporcular\u0131 ve izleyecileri Japonya'ya davet edeceksiniz."\r\n\r\n,"Belki Japonya'da \u00f6n\u00fcm\u00fczdeki yaza kadar vir\u00fcs kontrol alt\u0131na al\u0131nabilir ancak d\u00fcnya genelinde bunun ba\u015far\u0131laca\u011f\u0131na inanm\u0131yorum."\r\n\r\n,"Dolay\u0131s\u0131yla olimpiyat oyunlar\u0131n\u0131n 2021 y\u0131l\u0131n\u0131n yaz\u0131nda da d\u00fczenlenece\u011fi konusunda karamsar\u0131m.\r\n\r\n,Epidemiyoloji Uzman\u0131 Zach Binney ise olimpiyat oyunlar\u0131n\u0131n organize edilebilmesi i\u00e7in \u00f6ncesinde a\u015f\u0131n\u0131n bulunmas\u0131 gerekti\u011fini savundu.\r\n\r\nBinney, "Statlara al\u0131nacak her bir ki\u015fi riski katlayacak. Bence spor organizasyonlar\u0131n\u0131n geri d\u00f6n\u00fc\u015f\u00fcnden bahsetmek i\u00e7in a\u015f\u0131n\u0131n bulunmas\u0131n\u0131 beklememiz gerekecek." \u015feklinde konu\u015ftu.\r\n,"\u015eu anda yapmam\u0131z gereken \u015fey sa\u011fl\u0131k \u00e7al\u0131\u015fanlar\u0131na g\u00fcvenip neler olaca\u011f\u0131n\u0131 beklemek. Oyunlar\u0131n ertelenmesi do\u011fru karard\u0131. Risk devam ederse gerekli olan ekstra kararlar da al\u0131nmal\u0131."\r\n\r\n"Biz burada a\u015f\u0131 bulunmazsa olimpiyatlar\u0131n tehlikeye girece\u011fini konu\u015fuyoruz ancak \u00f6ncelik insan hayat\u0131. A\u015f\u0131 bu kadar uzun bir s\u00fcrede bulunmazsa salg\u0131n\u0131n boyutlar\u0131 daha da b\u00fcy\u00fcyecek."\r\n\r\n,A\u015f\u0131yla ilgili uzman g\u00f6r\u00fc\u015flerine kat\u0131lan bir di\u011fer isim ise Devi Sridhar olmu\u015ftu. Edinburgh \u00dcniversitesi'nde g\u00f6rev yapan ve K\u00fcresel Halk Sa\u011fl\u0131\u011f\u0131 B\u00f6l\u00fcm Ba\u015fkanl\u0131\u011f\u0131'n\u0131 y\u00fcr\u00fcten profes\u00f6r Devi Sridhar, a\u015f\u0131n\u0131n 1 - 1.5 y\u0131lda bulunabilece\u011fini dolay\u0131s\u0131yla bu tarihten erken bir d\u00f6nemde olimpiyatlar\u0131n organize edilmesinin zor oldu\u011funu s\u00f6ylemi\u015fti.\r\n\r\n,"D\u00fcnyan\u0131n \u00e7e\u015fitli yerlerinde a\u015f\u0131 \u00e7al\u0131\u015fmalar\u0131nda olumlu geli\u015fmeler oldu\u011funu duyuyoruz. En erken 1 - 1,5 y\u0131la a\u015f\u0131n\u0131n b\u00fct\u00fcn a\u015famalar\u0131n\u0131n tamamlanabilece\u011fini tahmin ediyorum."\r\n\r\n"A\u015f\u0131 bu s\u00fcre i\u00e7inde bulunabilirse olimpiyatlar\u0131 d\u00fczenlemek ger\u00e7ek\u00e7i olur. A\u015f\u0131 2021'in ortalar\u0131nda bulunamazsa olimpiyatlar\u0131n d\u00fczenlenmesi riskli olur. Bana g\u00f6re imkans\u0131z olur."\r\n\r\n