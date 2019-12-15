Japonya'da 90 yıllık gelenek: Gerçeğinden ayırt edilemiyor

Japonya'da restoranlar\u0131n men\u00fclerini sergilemek i\u00e7in s\u0131kl\u0131kla kulland\u0131\u011f\u0131 yemek maketleri, ger\u00e7e\u011fi aratmayan g\u00f6r\u00fcnt\u00fcs\u00fc ile b\u00fcy\u00fck ilgi \u00e7ekiyor.,Restoranlar i\u00e7in profesyonel yemek maketleri \u00fcreten ve ayn\u0131 zamanda sahte yemek sanat\u0131 merakl\u0131lar\u0131 i\u00e7in at\u00f6lyeler d\u00fczenleyen firma y\u00f6neticisi Kazuya \u0130to, amat\u00f6rler i\u00e7in d\u00fczenledikleri at\u00f6lyelerin son 10 y\u0131lda pop\u00fcler hale geldi\u011fini ifade etti.,Sahte yemek k\u00fclt\u00fcr\u00fc 90 y\u0131l \u00f6nceye dayan\u0131yor\r\nKazuya \u0130to, yemek maketi kullan\u0131m\u0131n\u0131n Japon k\u00fclt\u00fcr\u00fcnde yakla\u015f\u0131k 90 y\u0131ll\u0131k bir yeri oldu\u011funu belirterek bir ihtiya\u00e7tan do\u011fdu\u011funu ifade etti. ,B\u00f6ylece zamandan ve kullan\u0131m alan\u0131ndan tasarruf ediliyor" dedi. Uygun s\u0131cakl\u0131klarda \u015fekil verilebilen farkl\u0131 materyallerden \u00fcretilen el eme\u011fi maketlerin \u00fcretimi konusunda da bilgi veren \u0130to, "\u0130lk y\u0131llarda bu maketler mumdan \u00fcretiliyordu.,G\u00f6renler ger\u00e7ek san\u0131yor\r\nSergilendikleri vitrinlerde m\u00fc\u015fterilerin ilgisini \u00e7eken yemek maketlerini g\u00f6renler ise sahte olduklar\u0131na inanm\u0131yor. , Hindistan'dan turist olarak Japonya'ya gelen ve yemek i\u00e7in Tokyo sokaklar\u0131n\u0131 gezdi\u011fini belirten Amar Kaif, g\u00f6rd\u00fc\u011f\u00fc maketler kar\u015f\u0131s\u0131nda \u015fa\u015fk\u0131nl\u0131\u011f\u0131n\u0131 gizleyemedi.,Restoran\u0131n vitrinindeki yemekleri ger\u00e7ek sanan Kaif, "Bu yemekler ger\u00e7ek de\u011fil mi? \u00c7ok ger\u00e7ek\u00e7i g\u00f6z\u00fck\u00fcyorlar. \u0130lk g\u00f6r\u00fc\u015fte ger\u00e7ek olduklar\u0131n\u0131 d\u00fc\u015f\u00fcnd\u00fcm. Bizim \u00fclkemizde yayg\u0131n bir k\u00fclt\u00fcr de\u011fil, ancak harikalar" diye konu\u015ftu.,\u00c7in'den turist olarak Japonya'ya gelen Jing Wang da, g\u00f6rd\u00fc\u011f\u00fc yemek maketleri kar\u015f\u0131s\u0131nda "\u00c7ok lezzetli g\u00f6z\u00fck\u00fcyorlar ve g\u00f6rd\u00fc\u011f\u00fcmde hepsini yemek istedim" ifadelerini kulland\u0131. ,\u00c7in'de benzer bir k\u00fclt\u00fcr olsa da Japonya'daki kadar yayg\u0131n olmad\u0131\u011f\u0131n\u0131 belirten Wang, "Maketleri ilgin\u00e7 buldum. \u00c7\u00fcnk\u00fc beni a\u00e7 hissettirdi ve hepsini yemek istedim" dedi.,Tokyo'nun tarihi semti Asakusa'daki birka\u00e7 d\u00fckkanda sat\u0131lan ve \u00fclkenin yemek k\u00fclt\u00fcr\u00fcnde yakla\u015f\u0131k 90 y\u0131ll\u0131k bir yeri olan sahte yemeklerin \u00fcn\u00fc, son y\u0131llarda \u00fclkeyi ziyaret eden turistler aras\u0131nda artt\u0131.,\u0130to, s\u00f6z konusu k\u00fclt\u00fcr\u00fcn internette yay\u0131lmas\u0131yla son 5 y\u0131ld\u0131r turistler taraf\u0131ndan ilgi g\u00f6rd\u00fc\u011f\u00fcn\u00fc de belirtti.,\u0130to, "Japonya'da restoranlar \u00e7ok k\u00fc\u00e7\u00fck alana sahip oldu\u011fu i\u00e7in, sunduklar\u0131 tabaklar\u0131n g\u00f6r\u00fcnt\u00fcs\u00fcn\u00fc ve boyunu bire bir yans\u0131tan modelleri restoran\u0131n d\u0131\u015f\u0131na koyuyor. B\u00f6ylece m\u00fc\u015fteriler vitrinde g\u00f6r\u00fcp karar\u0131n\u0131 verdikten sonra i\u00e7eri giriyor. , Ancak mum, s\u0131cak iklim ko\u015fullar\u0131nda erimesinden dolay\u0131 kullan\u0131\u015fl\u0131 de\u011fildi. Daha sonralar\u0131 ise, plastik, pvc ve silikon maddeleri kullan\u0131lmaya ba\u015fland\u0131" ifadelerini kulland\u0131.