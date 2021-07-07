Japonya'daki heyelan felaketinde ölenlerin sayısı 7'ye yükseldi

Japonya'da 7 ki\u015finin \u00f6l\u00fcm\u00fcne sebep olan sel ve heyelan\u0131n 5'inci g\u00fcn\u00fcnde, arama kurtarma \u00e7al\u0131\u015fmalar\u0131n\u0131n devam ediyor.\r\n,Ba\u015fkent Tokyo'nun g\u00fcneybat\u0131s\u0131ndaki \u015eizuoka eyaletine ba\u011fl\u0131 Atami'de, 3 Temmuz'da ya\u015fanan afet nedeniyle en az 130 ev y\u0131k\u0131ld\u0131.\r\n,Kent yetkilileri arama kurtarma \u00e7al\u0131\u015fmalar\u0131nda, 3 ki\u015finin daha cesedine ula\u015f\u0131ld\u0131\u011f\u0131n\u0131, \u00f6l\u00fc say\u0131s\u0131n\u0131n 7'ye \u00e7\u0131kt\u0131\u011f\u0131n\u0131 a\u00e7\u0131klad\u0131.\r\n,Sel ve heyelan sonras\u0131 kentte kay\u0131p 20'den fazla ki\u015finin bulundu\u011fu tahmin ediliyor.\r\n,Atami'de afetten etkilenen b\u00f6lgelerde, itfaiye personeli, polis ve askeri birliklerden olu\u015fan arama kurtarma ekipleri, toprak alt\u0131nda kalanlar\u0131 aramaya ve enkazlar\u0131 kald\u0131rmaya devam etti.\r\n,.