Japonya'nın koronavirüse karşı umuduydu! Etkinliği kanıtlanamadı

Japonya'n\u0131n yeni tip koronavir\u00fcs (Covid-19) tedavisinde umut olarak g\u00f6rd\u00fc\u011f\u00fc antiviral ila\u00e7 Avigan'la ilgili y\u00fcr\u00fct\u00fclen klinik \u00e7al\u0131\u015fmalara ili\u015fkin bilim insanlar\u0131ndan k\u00f6t\u00fc haber geldi., Fujita Sa\u011fl\u0131k \u00dcniversitesi'nden yap\u0131lan a\u00e7\u0131klamada, ilac\u0131 enfeksiyonun erken evresinde ya da daha ge\u00e7 alan hastalar aras\u0131ndaki fark\u0131n Avigan'\u0131n etkinli\u011fini de\u011ferlendirmede istatistiksel olarak anlam ifade etmedi\u011fi vurguland\u0131. ,Uzmanlar, ilac\u0131 alan hastalar\u0131n baz\u0131lar\u0131nda iyile\u015fme e\u011filimi g\u00f6r\u00fclmesine ra\u011fmen, 89 hastan\u0131n dahil edildi\u011fi \u00e7al\u0131\u015fman\u0131n sonu\u00e7lar\u0131n\u0131n istatistiksel olarak ilac\u0131n etkinli\u011fine dair yeterli kan\u0131t sunmad\u0131\u011f\u0131n\u0131 belirtti.,Japonya'daki 47 sa\u011fl\u0131k kurulu\u015funda tedavi g\u00f6ren hafif semptomlu ya da hi\u00e7 semptom g\u00f6stermeyen 89 hastay\u0131 mercek alt\u0131na alan uzmanlar, \u00e7al\u0131\u015fman\u0131n ortas\u0131nda denek olmaktan vazge\u00e7en bir ki\u015fi d\u0131\u015f\u0131ndaki 88 hastay\u0131 iki farkl\u0131 gruba ay\u0131rd\u0131. Bir gruba klinik \u00e7al\u0131\u015fman\u0131n ilk g\u00fcn\u00fcnden itibaren Avigan tedavisi uygulan\u0131rken, di\u011fer grup ilac\u0131 alt\u0131nc\u0131 g\u00fcnden itibaren almaya ba\u015flad\u0131. ,Avigan'\u0131 ilk g\u00fcnden beri kullanan hastalar\u0131n y\u00fczde 66.7'sinde vir\u00fcs alt\u0131nc\u0131 g\u00fcn\u00fcn sabah\u0131nda etkinli\u011fini kaybederken, ilac\u0131 alt\u0131nc\u0131 g\u00fcnden itibaren almaya ba\u015flayan grubun 56.1'inde de benzer iyile\u015fme belirtileri g\u00f6zlendi. ,Tedavi sonucunda iki gruptaki hastalar\u0131n da ate\u015finde d\u00fc\u015f\u00fc\u015f g\u00f6zlenmesi ortalama 2.1 g\u00fcn ila 3.2 g\u00fcn aras\u0131nda zaman ald\u0131. Uzmanlar, gruplar aras\u0131ndaki istatistiksel fark\u0131n ilac\u0131n etkinli\u011fini kan\u0131tlamak i\u00e7in yeterli olmad\u0131\u011f\u0131 sonucuna vard\u0131.,Fujifilm Grubu'nun bir \u015firketi olan Toyama Chemical Co. taraf\u0131ndan grip ilac\u0131 olarak geli\u015ftirilen Avigan'\u0131n koronavir\u00fcs tedavisinde kullan\u0131lmas\u0131 g\u00fcndeme gelmi\u015f, Japonya Ba\u015fbakan\u0131 Shinzo Abe etkinli\u011finin kan\u0131tlanmas\u0131 halinde May\u0131s sonunda Avigan'\u0131n vir\u00fcs tedavisinde kullan\u0131m\u0131na onay vereceklerini a\u00e7\u0131klam\u0131\u015ft\u0131. ,Ancak, May\u0131s ay\u0131 ortas\u0131nda klinik \u00e7al\u0131\u015fmalara dair yay\u0131mlanan ara raporlar, ilac\u0131n etkinli\u011fini kan\u0131tlamak i\u00e7in yeterli bulguya ula\u015f\u0131lamad\u0131\u011f\u0131n\u0131 ortaya koymu\u015ftu. \u0130la\u00e7 \u00fcreticisi \u015firketin kendi b\u00fcnyesindeki klinik testler s\u00fcrerken, \u00e7al\u0131\u015fma sonu\u00e7lar\u0131 hen\u00fcz bilinmiyor. (\u0130HA)