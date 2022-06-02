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Türkiye Gazetesi

Jorge Jesus 5 yıldızlı poz verdi, 5 ismin biletini kesti

Jorge Jesus 5 yıldızlı poz verdi, 5 ismin biletini kesti

Fenerbahçe'nin yeni teknik direktörü Jorge Jesus, Samandıra Can Bartu Tesisleri'ni gezdi. Portekizli dünyaca ünlü hoca, Can Bartu Tesisleri'ni gezdi. Jesus’a Yönetim Kurulu Üyesi Selahattin Baki de eşlik etti. Portekizli teknik adam, Can Bartu Tesisleri'nde önce FenerLAB, fitness salonunu, masaj odalarını, toplantı salonunu, soyunma odalarını ve restoranı gezerek bilgi aldı. Samandıra personeliyle de tanışan teknik adam daha sonra tesisler bulunan çim sahaları gezdi.

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