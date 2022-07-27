Jorge Jesus'un Dinamo Kiev savunması: Tecrübe eksikliği maçın sonucunda etkili oldu"

UEFA Şampiyonlar Ligi 2. Ön Eleme Turu’nda 0-0’ın rövanşında Dinamo Kiev’e sahasında uzatmalarda 2-1 mağlup olarak elenen Fenerbahçe’de Teknik Direktör Jorge Jesus karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında konuştu. Her maçta olduğu gibi bu maçın da bir hikayesi olduğunu ifade ederek sözlerine başlayan deneyimli teknik adam, “Kırılma anına kadar iyi oynayan bizdik. Rakip kaleye 7 şutumuz vardı, rakibin hiç şutu yoktu. 11’e 11’ken bugün tribünde olan herkes Fenerbahçe’nin turu atlayacağına inanıyordu. Ancak İsmail’in gördüğü kırmızı kart gidişatı değiştirdi." dedi.