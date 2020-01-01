Jose Mourinho'dan maç sırasında olay hareket!

Kar\u015f\u0131la\u015fman\u0131n hakemi Mike Dean, Portekizli teknik adam\u0131 bu hareketi nedeniyle sar\u0131 kartla cezaland\u0131rd\u0131.\r\n,Kritik kar\u015f\u0131la\u015fmaya Tottenham'\u0131n Portekizli teknik direkt\u00f6r Jose Mourinho geceye damga vurdu.,St. Mary's Stad\u0131'nda oynanan ma\u00e7ta ev sahibi tak\u0131m Southampton 17. dakikada Danny Ings'in att\u0131\u011f\u0131 golle sahadan 3 puanla ayr\u0131lan taraf oldu. Bu gol Ings'\u0131n bu sezon kaydetti\u011fi 13. gol oldu. Bu galibiyetin ard\u0131ndan Southampton puan\u0131n\u0131 25'e y\u00fckseltti. Jose Mourinho y\u00f6netimindeki 9. ma\u00e7\u0131nda 3 yenilgisini alan Tottenham ise 30 puanda kald\u0131.,\u00d6te yandan kar\u015f\u0131la\u015fman\u0131n son anlar\u0131nda Tottenham Teknik direkt\u00f6r\u00fc Jose Mourinho, sessizce Southampton yedek kul\u00fcbesine do\u011fru giderek rakip tak\u0131m antren\u00f6r\u00fcn\u00fcn ka\u011f\u0131da yazd\u0131\u011f\u0131 notu okumak istedi.,Kariyerinde daha \u00f6nce de bir \u00e7ok kez yapt\u0131\u011f\u0131 hareketlerle olay olan 56 ya\u015f\u0131ndaki Mourinho, kar\u015f\u0131la\u015fman\u0131n ard\u0131ndan yapt\u0131\u011f\u0131 a\u00e7\u0131klamada ise sar\u0131 kart g\u00f6rmeyi hak etti\u011fini s\u00f6yledi. Jose Mourinho "Kaba davrand\u0131m. Sar\u0131 kart g\u00f6rmeyi hak ettim. Ancak bir aptala kar\u015f\u0131 kaba davrand\u0131m." ifadelerini kulland\u0131.,Jose Mourinho, Tottenham'\u0131n Arjantinli teknik adam Mauricio Pochettino'nin g\u00f6revine son vermesinin ard\u0131ndan 13. haftada tak\u0131m\u0131n ba\u015f\u0131na ge\u00e7mi\u015fti. Portekizli \u00e7al\u0131\u015ft\u0131r\u0131c\u0131 Tottenham'\u0131n ba\u015f\u0131nda \u00e7\u0131kt\u0131\u011f\u0131 9 lig ma\u00e7\u0131nda 5 galibiyet, 1 beraberlik ve 3 ma\u011flubiyetle 16 puan elde etti.