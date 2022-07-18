Josef de Souza'nın sakatlığı ciddi mi? Beşiktaş taraftarlarını endişelendiren kamp raporu

Beşiktaş'ın Brezilyalı yıldızı Josef de Souza sezonun ilk maçına yetişemeyebilir... Yeni transfer Romain Saiss'le birlikte sakatlığı bulunan futbolcular arasında yer alan Josef'in ameliyat olma ihtimali bulunuyor. Gazeteci Fatih Doğan, TRT Spor'da "Josef de Souza'nın dizinde ciddi bir problemi var. Dizindeki sıvı birikmesi bir türlü tedavi edilemiyor. Bugün itibariyle ameliyat ihtimali düşünülmeye başlandı" dedi.