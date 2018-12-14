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Jüpiter'deki dev kasırgalar görüntülendi
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Jüpiter'in sırlarını araştıran Juno uzay aracının, dev gaz kütlesinin kutup bölgeleri üzerinde çektiği fotoğraflar paylaşıldı.