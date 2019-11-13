Juventus'tan flaş Merih Demiral kararı

Bu sezon Juventus formas\u0131 ile 12 ma\u00e7ta yaln\u0131zca 1 ma\u00e7ta forma giyebilen Merih Demiral, \u0130talya'da g\u00fcndem oldu. Gen\u00e7 y\u0131ld\u0131z aday\u0131na daha fazla \u015fans verilmesini isteyen Juventuslu taraftarlar sosyal medya \u00fczerinden konu ile ilgili olduk\u00e7a fazla yorum yapt\u0131lar.,Milli Tak\u0131m\u0131n EURO 2020'de 8 ma\u00e7ta yaln\u0131zca 3 gol yemesinde \u00c7a\u011flar S\u00f6y\u00fcnc\u00fc ile birlikte aslan pay\u0131na sahip olan Merih Demiral, ocak ay\u0131 transfer d\u00f6neminde payla\u015f\u0131lam\u0131yor.,Merih Demiral 21 Eyl\u00fcl 2019'da Verona ile olan kar\u015f\u0131la\u015fmada 90 dakika forma \u015fans\u0131 bulmu\u015f, Juventus ma\u00e7\u0131 2-1 kazanm\u0131\u015ft\u0131. \u0130talya bas\u0131n\u0131ndaki haberlere g\u00f6re, ayn\u0131 b\u00f6lgedeki De Ligt'in cezal\u0131 oldu\u011fu d\u00f6nemde bile forma \u015fans\u0131 bulamayan Merih Demiral oynayabilece\u011fi bir tak\u0131ma gitmek istiyor.,Merih Demiral'\u0131n transferdeki durumunu yak\u0131ndan takip eden kul\u00fcpler Milan, Arsenal ve Atletico Madrid olarak g\u00f6ze \u00e7arp\u0131yor.,\u0130spanyol devi Atletico Madrid, Merih Demiral'\u0131n transferinde rakiplerine g\u00f6re bir ad\u0131m \u00f6nde bulunuyor. Atletico Madrid, Merih Demiral'\u0131 yaz transfer d\u00f6neminde de kadrosuna katmak i\u00e7in yo\u011fun \u00e7aba sarfetmi\u015f ancak gen\u00e7 y\u0131ld\u0131z aday\u0131 Juventus'u tercih etmi\u015fti.,\u00d6zellikle A Milli Futbol Tak\u0131m\u0131m\u0131z'da g\u00f6sterdi\u011fi performans ile parmak \u0131s\u0131rtan gen\u00e7 futbolcu bir\u00e7ok Avrupa devini pe\u015fine takt\u0131. ,Juventus'un T\u00fcrk stoperi Merih Demiral, kul\u00fcb\u00fcnde fazla forma \u015fans\u0131 bulamamas\u0131na ra\u011fmen transfer g\u00fcndeminin g\u00f6zde isimleri aras\u0131na girmeyi ba\u015fard\u0131.,Juventus'un Sassuolo'dan kadrosuna katt\u0131\u011f\u0131 ancak fazla forma \u015fans\u0131 bulamayan Merih Demiral'la ilgili fla\u015f geli\u015fmeler ya\u015fan\u0131yor.\r\n