Juventus'tan Merih Demiral kararı! 'Satmıyoruz...'

Merih'in, Manchester United'\u0131n k\u0131skac\u0131na girdi\u011fi ve gen\u00e7 stoper i\u00e7in 30 milyon euroluk teklifin Juventus'a verildi \u00f6\u011frenildi.,SKY Italia'da yer alan haberde, K\u0131rm\u0131z\u0131 \u015eeytanlar'\u0131n Merih i\u00e7in Juve'ye 30 milyon euro \u00f6nerdi\u011fi vurguland\u0131.,Juventus'un gen\u00e7 ya\u015f\u0131ndan dolay\u0131 Merih'i uzun vadeli planlar\u0131nda tuttu\u011fu kaydedildi. Ba\u015far\u0131l\u0131 savunmac\u0131, bu sezon Juventus formas\u0131yla bir ma\u00e7ta forma giydi.,T\u00fcrkiye'nin Fransa ile 1-1 berabere kald\u0131\u011f\u0131 ma\u00e7ta asker selam\u0131 veren futbolcumuz Merih Demiral'a Juventus taraftar\u0131 tepki g\u00f6stermi\u015f ve tak\u0131mdan g\u00f6nderilmesi i\u00e7in kampanya ba\u015flatm\u0131\u015ft\u0131.,Ancak Juventus'un bu d\u00f6nemde ciddi de bir teklif gelmesine kar\u015f\u0131n oyuncuyu satmayaca\u011f\u0131n\u0131 a\u00e7\u0131klamas\u0131, 'kul\u00fcb\u00fc oyuncusunun arkas\u0131nda oldu\u011funu g\u00f6sterdi' \u015feklinde yorumland\u0131.,Fransa ma\u00e7\u0131nda g\u00f6sterdi\u011fi performans ve asker selam\u0131yla t\u00fcm d\u00fcnyada g\u00fcndem olan milli futbolcumuz Merih Demiral man\u015fetlerden d\u00fc\u015fm\u00fcyor.,Ancak Juventus Sportif Direkt\u00f6r\u00fc Fabio Paratici'nin b\u00f6yle bir teklife so\u011fuk bakt\u0131\u011f\u0131 ve gen\u00e7 savunmac\u0131n\u0131n sat\u0131l\u0131k olmad\u0131\u011f\u0131n\u0131 duyurdu\u011fu bildirildi.