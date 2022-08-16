Kabızlığa çare arayanlar için bağırsakları çılgına çeviriyor: Kabuğuyla birlikte tüketin, üstüne bir bardak su için

İncir bağırsakların rahat çalışmasını sağlayan meyvelerden biri. Öyle ki kabızlığı azaltmada, gaz ve şişkinlik gibi şikayetlerin giderilmesinde anında etkili ve inanılmaz faydalı. Ağustos ve Eylül aylarının favorisi incir, yüzlerce minik tohumla dolu ve yenilebilir yeşil veya mor kabuklarıyla hafif, ferahlatıcı, oldukça lezzetli bir meyve. Uzmanı, sindirim problemi yaşayanların inciri güzelce yıkadıktan sonra kabuklarıyla birlikte yemesini ve üstüne su içmesini tavsiye ediyor.