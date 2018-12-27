Kabızlığa karşı bunları tüketin!

Kab\u0131zl\u0131ktan kurtulmak i\u00e7in isabetli meyve se\u00e7imlerinden biri de armuttur. Bu meyve, sindirimde yeterli h\u0131z\u0131 sa\u011flaman\u0131za yard\u0131mc\u0131 olur. \u00c7\u00fcnk\u00fc en y\u00fcksek lifli meyvelerden biridir. Kabu\u011fu ile yemeye \u00f6zen g\u00f6sterin \u00e7\u00fcnk\u00fc armutun toplam lifinin yakla\u015f\u0131k yar\u0131s\u0131 kabu\u011funda yer al\u0131yor.,Probiyotik i\u00e7eren mide ve ba\u011f\u0131rsak sa\u011fl\u0131\u011f\u0131 i\u00e7in \u00e7ok \u00f6nemli. Herg\u00fcn 1 veya 2 bardak kefir ayran\u0131 i\u00e7mek bu soruna iyi gelir. \u00c7ok etkili olmas\u0131na ra\u011fmen e\u011fer tad\u0131 ho\u015funuza gitmezse ba\u015fka bie \u00e7\u00f6z\u00fcm veriyorum: Ev tur\u015fusu ile ev yo\u011furdunu 1'er orta boy kase miktar\u0131nda kar\u0131\u015ft\u0131rarak yemek s\u0131ras\u0131nda salata niyetine t\u00fcketebilirsiniz.\r\n,Kuru incir, sindirime yard\u0131mc\u0131 olan m\u00fckemmel bir lif kayna\u011f\u0131d\u0131r. Y\u00fcksek lif i\u00e7eri\u011fi suyu emer ve ba\u011f\u0131rsa\u011f\u0131n\u0131z\u0131 yumu\u015fat\u0131r. Ba\u011f\u0131rsak al\u0131\u015fkanl\u0131klar\u0131n\u0131 d\u00fczenli tutmak ve kab\u0131zl\u0131kla ba\u015f etmek i\u00e7in m\u00fckemmel bir se\u00e7imdir.. \u0130hmal etmeyin herg\u00fcn mutlaka t\u00fcketin.\r\n,Y\u00fcksek lif i\u00e7eri\u011fi, bol miktarda magnezyum ve potasyuma sahip olmas\u0131 nedeniyle b\u00fcy\u00fck bir sindirim sistemi uyar\u0131c\u0131s\u0131 ve d\u00fczenleyicidir bu sebze. Ha\u015flay\u0131n ve evde bulundurun, her salatan\u0131za ilave edin. \u00c7orbalar\u0131n\u0131z kaynarken ha\u015flanm\u0131\u015f siyah fas\u00fclyeden bir avu\u00e7 ekleyin.\r\n,Ispanak, ye\u015fil yaprakl\u0131 sebzeler aras\u0131nda en fazla lif i\u00e7erdi\u011finden dolay\u0131, sindirim i\u00e7in \u00e7ok iyidir. Hem kab\u0131zl\u0131\u011f\u0131n\u0131z\u0131 giderir hem de kab\u0131z olman\u0131z\u0131 engeller. Fakat pi\u015firirken \u00e7ok az ha\u015flamal\u0131s\u0131n\u0131z. Yapraklar\u0131 diri kalmal\u0131. Bu yapraklardan salata yaparak her ana yemek \u00f6ncesi t\u00fcketin, yeme\u011fe ondan sonra ba\u015flay\u0131n\r\n,20 b\u00fcy\u00fck zeytinde g\u00fcnl\u00fck olarak sindirime faydal\u0131 lif mevcuttur. Sa\u011fl\u0131kl\u0131 bir beden i\u00e7in bir \u00e7ok faydas\u0131 bulunan bu besini kab\u0131zl\u0131k sorunuyla u\u011fra\u015fanlar ihmal etmemeli. Ba\u011f\u0131rsak hareketlerini iyile\u015ftirmek i\u00e7in kahvalt\u0131da zeytin t\u00fcketmeye \u00f6zem g\u00f6sterin\r\n,Portakal, C vitamini ve lif i\u00e7erir. Hafif bir m\u00fcshil olarak da i\u015flev g\u00f6r\u00fcr. Sindirimi te\u015fvik eden baz\u0131 mineraller de i\u00e7erdi\u011fi i\u00e7in kab\u0131z olanlar yemeklerden sonra mutlaka 1 adet portakal t\u00fcketmeli\r\n,Ayn\u0131 zamanda potasyum ve magnezyumu \u00e7ok bol olan kuru erik, kab\u0131zl\u0131ktan muzdarip olanlara g\u00fczel bir yard\u0131mc\u0131. Adeta bir m\u00fcshil \u00e7al\u0131\u015f\u0131r. Ho\u015faf yaparak g\u00fcnde 2 tas t\u00fcketin. (Herbalist Tarkan G\u00fcvelo\u011flu -Pembenar),E\u011fer sindiriminiz yetersiz ise hem ruh haliniz olumsuz etkilenir hem de enerji seviyeniz azal\u0131r. O nedenle kab\u0131zl\u0131k sorunu ihmal edilmemeli. ,Sindirim sisteminde ya\u015fanan s\u0131k\u0131\u015f\u0131kl\u0131k durumunda, do\u011fru g\u0131dalar\u0131 t\u00fcketerek sorunu do\u011fal olarak d\u00fczeltirseniz, daha sa\u011fl\u0131kl\u0131 bir metabolizmaya kavu\u015fursunuz