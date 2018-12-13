Kabuğu bile şifa dolu, ancak… İşte mandalinanın 10 önemli faydası

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10 metre yüksekten alt geçite düşen kız öğrenci yaralandı
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PKK/PYD'nin kazdığı tüneller çöktü!
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İHH Yardım Ekipleri Yemen’de
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Büyükçekmece Adliyesi'ndeki bomba ihbarı asılsız çıktı
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Pencere camını silerken 3. kattan düştü
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Çukurca-Şırnak Karayolu'na kaya düştü
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Avlu 25.Yeni Fragman İZLE | Avlu 24.Son Bölüm Youtube Puhu Tv Full İzle | Deniz'in kozu ne?
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MEDYA -
Söz 63. bölüm izle, son bölüm izle... Söz son bölüm izle (BLU TV) Söz 64. yeni bölüm fragmanı (YouTube)
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Diriliş Ertuğrul 127. bölüm izle, Diriliş son bölüm full tek parça izle TRT, Diriliş yeni bölüm son bölümü 128. yeni bölüm fragmanı
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Bir Zamanlar Çukurova Son Bölüm İzle ATV | Bir Zamanlar Çukurova 15. Yeni Fragman Youtube
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EKONOMİ -
Çalışma Genel Müdürü Önder'den asgari ücret açıklaması
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Bitlis’te piyasa değeri 5,5 milyon TL'lik uyuşturucu ele geçirildi
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UEFA Avrupa Ligi'nde Fenerbahçe ve Galatasaray'ın muhtemel rakipleri
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MEDYA -
Çarpışma 4. bölüm izle, Çarpışma 4. bölüm Full HD tek parça izle, Çarpışma 5. bölüm fragmanı (YouTube, Puhu, Show TV izle)
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MEDYA -
Çarpışma 4. bölüm izle, Çarpışma 4. bölüm Full HD tek parça izle, Çarpışma 5. bölüm fragmanı (YouTube, Puhu, Show TV izle)
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MAGAZİN -
MasterChef Türkiye'de Büyük Ödül ne kadar? MasterChef şampiyonu kaç para alacak? MasterChef 2018 şampiyonun ödülü ne?
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8 yaşındaki kız, sevmek istediği sokak köpeklerinin saldırısına uğradı
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Survivor 2019 Yarışmacıları kimler? Survivor ne zaman başlayacak? 2019 Survivor kadrosu!
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EKONOMİ -
Öğretmenlerin ek göstergesi 3600'e çıkarılacak
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SPOR -
Tahkim Kurulu Trabzonspor Başkanı'nın cezasını kaldırdı
Kabuğu bile şifa dolu, ancak… İşte mandalinanın 10 önemli faydası
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Kış aylarının vazgeçilmezi ve turunçgillerin baş tacı olan mandalina C vitamini başta olmak üzere içerdiği A, B vitaminleri, kalsiyum, lif, potasyum, demir, fosfor ile tam bir sağlık deposu.