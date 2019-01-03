Kabuğu portakal, içi limon

Binlerce a\u011fac\u0131 bulunan ve bunlar\u0131n hasad\u0131ndan elde etti\u011fi gelirle ge\u00e7imini sa\u011flayan Emin \u015eencan, her g\u00fcn yeni meyve aray\u0131\u015flar\u0131 i\u00e7erisine girdi.\r\n\r\n,Emin \u015eencan bir m\u00fcddet sonra limon a\u011fa\u00e7lar\u0131n\u0131n yer ald\u0131\u011f\u0131 arazide turuncu limon da yeti\u015ftirmeye ba\u015flad\u0131.\r\n\r\n,\u00c7ift\u00e7i, bah\u00e7eye ziyarete gelenlerin kabu\u011fu turuncu renkte olan meyvenin limon oldu\u011funa inanmad\u0131\u011f\u0131n\u0131 s\u00f6yledi.\r\n\r\n,Emin \u015eencan, "Bah\u00e7emde 81 \u00e7e\u015fit \u00fcr\u00fcn yeti\u015ftiriyorum. Bunlar i\u00e7erisinde k\u0131rm\u0131z\u0131 limon da var. Ziyarete gelen insanlar\u0131m\u0131z \u015fa\u015f\u0131r\u0131yorlar. Hayretler i\u00e7erisinde kald\u0131klar\u0131n\u0131 ifade ediyorlar.,Bana, 'Bu nas\u0131l limon?' diye soruyorlar. Limonu inand\u0131rabilmek i\u00e7in kesiyorum. S\u0131k\u0131p suyunu g\u00f6steriyorum" diye konu\u015ftu.\r\n\r\n,.