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Türkiye Gazetesi

Kabuğu portakal, içi limon

Kabuğu portakal, içi limon
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Binlerce ağacı bulunan ve bunların hasadından elde ettiği gelirle geçimini sağlayan Emin Şencan, her gün yeni meyve arayışları içerisine girdi.

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