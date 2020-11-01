Kaçırılmak istenen kız son anda polis ekiplerince kurtarıldı

Aksaray\u2019da bir \u015fah\u0131s taraf\u0131ndan otomobille ka\u00e7\u0131r\u0131lmak istenen gen\u00e7 k\u0131z polis ekiplerinin an\u0131nda m\u00fcdahalesi ile son anda kurtar\u0131ld\u0131.\r\n,Olay, Bedir Muhtar Mahallesi 6800 Sokakta bulunan m\u00fcstakil bir evin \u00f6n\u00fcnde meydana geldi. Edinilen bilgiye g\u00f6re, Emin K. (27) 68 KE 673 plakal\u0131 Volkswagen marka otomobille \u00dclk\u00fc K.\u2019n\u0131n (24) evinin \u00f6n\u00fcne gelerek pusuya yatt\u0131. ,Olacaklardan habersiz \u00dclk\u00fc K. al\u0131\u015fveri\u015f yapmak i\u00e7in tek ba\u015f\u0131na evden \u00e7\u0131kt\u0131\u011f\u0131 s\u0131rada Emin K. otomobille \u00dclk\u00fc K.\u2019n\u0131n yan\u0131na yakla\u015farak ara\u00e7tan a\u015fa\u011f\u0131ya indi. \u00dclk\u00fc K.\u2019ya arabaya binmesini s\u00f6yleyen Emin K., gen\u00e7 k\u0131z\u0131n arabaya binmemesi \u00fczerine kollar\u0131ndan tutarak zorla arabaya bindirmeye \u00e7al\u0131\u015ft\u0131. Bu s\u0131rada durumu fark eden mahalle sakinleri, 112 Acil \u00c7a\u011fr\u0131 Merkezine bilgi verdi. \u0130hbar \u00fczerine olay yerine polis ekipleri sevk edilirken, polis ekiplerinin k\u0131sa s\u00fcrede olay yerine intikal etmesi sonucu \u015f\u00fcpheli k\u0131sk\u0131vrak yakaland\u0131.\r\n\r\n,Gen\u00e7 k\u0131z\u0131 zorla ka\u00e7\u0131rmak isterken polis ekipleri taraf\u0131ndan yakalanan \u015f\u00fcpheli Emin K.\u2019n\u0131n \u00fczeri polis ekiplerince arand\u0131. \u00dcst aramas\u0131 yap\u0131lan \u015f\u00fcpheli kedisini g\u00f6r\u00fcnt\u00fclemek isteyen bas\u0131n mensuplar\u0131na g\u00fclerek, \u201c\u00c7ekme ya kurban olay\u0131m\u201d dedi. Rahat tav\u0131rlar\u0131 ile dikkat \u00e7eken \u015f\u00fcpheli sa\u011fl\u0131k kontrol\u00fcnden ge\u00e7irilmek \u00fczere Aksaray \u00dcniversitesi E\u011fitim ve Ara\u015ft\u0131rma Hastanesi Acil Servise getirildi. ,Sa\u011fl\u0131k kontrol\u00fc esnas\u0131nda doktor odas\u0131nda kendine zarar vermek istenen Emin K. polis ekiplerince kontrol alt\u0131na al\u0131nd\u0131. Sa\u011fl\u0131k kontrol\u00fcn\u00fcn ard\u0131ndan doktor odas\u0131ndan \u00e7\u0131kar\u0131larak polis otosuna getirilen Emin K., polis ekiplerinin kendisine zarar vermemesi i\u00e7in ald\u0131\u011f\u0131 g\u00fcvenlik \u00f6nlemleri i\u00e7in, \u201cA\u011fabey b\u00f6yle gitmeyelim, \u00e7ok ay\u0131p de\u011fil mi? A\u011fabey \u00e7ok ay\u0131p\u201d diye polis memurlar\u0131na seslendi. \u015e\u00fcphelinin 168 sa\u011fl\u0131k kontrol\u00fcnde 168 promil alkoll\u00fc oldu\u011fu tespit edilirken, yap\u0131lan sorgulamas\u0131nda aranan \u015fah\u0131s oldu\u011fu belirlendi.\r\n\r\n,Zorla ka\u00e7\u0131r\u0131lmak istenirken polis ekiplerinin an\u0131nda m\u00fcdahalesiyle kurtar\u0131lan gen\u00e7 k\u0131z, araca zorla bindirilme s\u0131ras\u0131nda ellerinin kap\u0131ya s\u0131k\u0131\u015fmas\u0131 ve \u015fahs\u0131n kollar\u0131ndan as\u0131lmas\u0131 sonucu hafif yaraland\u0131. Polis otosuyla Aksaray \u00dcniversitesi E\u011fitim ve Ara\u015ft\u0131rma Hastanesi Acil Servisine getirilen gen\u00e7 k\u0131z burada tedavi alt\u0131na al\u0131nd\u0131. \u015e\u00fcpheliden \u015fikayet\u00e7i olan gen\u00e7 k\u0131z tedavisinin ard\u0131ndan Aksaray Polis Merkezi Amirli\u011fine g\u00f6t\u00fcr\u00fcld\u00fc. \u015e\u00fcpheli Emin K. ise sorgulanmak \u00fczere \u0130l Emniyet M\u00fcd\u00fcrl\u00fc\u011f\u00fcne g\u00f6t\u00fcr\u00fcld\u00fc. Olayla ilgili soru\u015fturma s\u00fcr\u00fcyor.