Kademeli fatura detayları belli oldu! İşte merak edilenler

Yeni y\u0131l sonras\u0131 elektrik faturas\u0131na kademeli tarifeye ge\u00e7ildi. Faturas\u0131n\u0131 hesaplamak isteyen vatanda\u015f kademeli faturan\u0131n detaylar\u0131n\u0131 merak ediyor. \u0130\u015fte merak edilenler\r\n,\u00c7oklu tarifede, 06.00-17.00, 17.00-22.00, 22.00-06.00 saatleri aras\u0131nda farkl\u0131 birim fiyatlar \u00fczerinden elektrik harcamas\u0131 hesaplan\u0131yor. \u00c7oklu tarife, g\u00fcnd\u00fcz saatlerinde tek zamanl\u0131 tarifeye g\u00f6re daha pahal\u0131. Ancak \u00f6zellikle 22.00\u2019den sabaha kadarki harcamalarda \u00f6nemli avantaj sa\u011fl\u0131yor. Bu y\u00fczden, elektrik harcamas\u0131n\u0131n \u00f6nemli b\u00f6l\u00fcm\u00fcn\u00fc gecenin ge\u00e7 saatlerine kayd\u0131rabilenler i\u00e7in bir alternatif olabilir.,Elektrik faturalar\u0131, 25 ila 35 g\u00fcnl\u00fck periyotlarla okunuyor. Faturan\u0131n 25 g\u00fcn m\u00fc, 35 g\u00fcn m\u00fc \u00fczerinden hesapland\u0131\u011f\u0131, g\u00fcnl\u00fck t\u00fcketim esas al\u0131nd\u0131\u011f\u0131 i\u00e7in, hesaplama y\u00f6ntemine etki etmiyor. Ancak \u00f6denecek mebla\u011f, aradaki g\u00fcn kadar de\u011fi\u015febiliyor. Vergiler de kullan\u0131lan elektrik tutar\u0131n\u0131n \u00fczerine otomatik olarak ekleniyor, kademeye g\u00f6re de\u011fi\u015fmiyor.,1 Ocak 2022 itibar\u0131yla, tek zamanl\u0131 mesken abonelerinin t\u00fcm\u00fc, kademeli sisteme ge\u00e7ti. Kademeli tarifeye dahil olmak istemeyenler, 3 ayr\u0131 saat dilimi \u00fczerinden uygulanan \u00e7ok zamanl\u0131 abone grubuna ge\u00e7erek kademeli tarifeden \u00e7\u0131kabiliyor. Bunun i\u00e7in \u00f6ncelikle elektronik saya\u00e7 gerekiyor. E\u011fer elektronik saya\u00e7 mevcutsa, elektrik temin edilen \u015firkete ba\u015fvuruluyor.\r\n\r\n,T\u00fcrkiye genelinde g\u00f6nderilen ocak ay\u0131 elektrik faturalar\u0131nda hem kademeli, hem kademesiz sisteme ait d\u00f6nemler bulunuyor. 1 Ocak 2022 \u00f6ncesi t\u00fcketimler \u00f6nceki tarifeye, 1 Ocak 2022 sonras\u0131 t\u00fcketimler ise 1 Ocak itibar\u0131yla y\u00fcr\u00fcrl\u00fc\u011fe giren kademeli tarifeye t\u00e2bi.\r\n\r\nOcak ay\u0131 itibar\u0131yla y\u00fcr\u00fcrl\u00fc\u011fe giren elektrik zamlar\u0131 da yine bu ay i\u00e7indeki t\u00fcketimleri ba\u011fl\u0131yor, aral\u0131k ay\u0131 harcamalar\u0131n\u0131n zam \u00f6ncesi tarifeye g\u00f6re hesaplanmas\u0131 gerekiyor. Vatanda\u015flar\u0131n olas\u0131 bir hesap hatas\u0131na kar\u015f\u0131 ocak ay\u0131 fatura detaylar\u0131n\u0131 incelemesi bu a\u00e7\u0131dan \u00f6nem ta\u015f\u0131yor.,1 Ocak 2022 itibar\u0131yla, mesken abonelerinin elektrik t\u00fcketimlerinin g\u00fcnl\u00fck 5 kWh\u2019a kadar olan kullan\u0131mlar\u0131 \u201cd\u00fc\u015f\u00fck kademeli\u201d tarifeden, bunun \u00fczerindeki k\u0131s\u0131m ise \u201cy\u00fcksek kademeli\u201d tarifeden faturaland\u0131r\u0131l\u0131yor.\r\n\r\nVergi, fon ve pay hari\u00e7 tarifeler, alt kademede 112, \u00fcst kademede 167 kuru\u015f. Da\u011f\u0131t\u0131m \u015firketlerinin do\u011frudan t\u00fcketim miktarlar\u0131 ile \u00e7arpt\u0131klar\u0131 birim fiyat ise alt kademede 137, \u00fcst kademede 206 kuru\u015f civar\u0131nda. \r\n\r\n,Kademeli tarifede \u00fcst limite ge\u00e7i\u015f i\u00e7in s\u0131n\u0131r olarak kullan\u0131lan ayl\u0131k 150 kWh'lik miktar, ayd\u0131nlatma ve temel ev ara\u00e7lar\u0131n\u0131n kullan\u0131m\u0131yla a\u015f\u0131l\u0131yor. Yap\u0131lan hesaplamalara g\u00f6re, haftan\u0131n her g\u00fcn\u00fc yakla\u015f\u0131k 10 saat a\u00e7\u0131k kalan ortalama bir televizyon ayda yakla\u015f\u0131k 27 kWh, 7 g\u00fcn 24 saat \u00e7al\u0131\u015fan bir buzdolab\u0131 ayda 30 kWh, haftada 3 g\u00fcn \u00e7al\u0131\u015ft\u0131r\u0131lan \u00e7ama\u015f\u0131r makinesi ayda 19 kWh, haftada 5 g\u00fcn, g\u00fcnde 5 saat kullan\u0131lan bir bilgisayar ayda 10 kWh, her g\u00fcn 1'er saat yak\u0131lan 6 tane normal ampul ayda 10 kWh, haftada 2 g\u00fcn 1'er saat kullan\u0131lan \u00fct\u00fc 19 kWh elektrik kullan\u0131yor. Sadece bu elektrikli ara\u00e7lar ayda yakla\u015f\u0131k yakla\u015f\u0131k 160 kWh kullan\u0131ma denk geliyor ve abonenin \u00fcst kademeden de\u011ferlendirilmesine neden oluyor. (Milliyet),Ay i\u00e7inde hangi kademeden ne kadar elektrik kullan\u0131ld\u0131\u011f\u0131, elektrik faturalar\u0131ndaki \u201cfatura detay\u0131\u201d b\u00f6l\u00fcmlerinde yer al\u0131yor. Elektrik \u015firketleri, hangi kademeye ne kadar birim fiyat uygulad\u0131klar\u0131n\u0131 da faturada belirtmek zorunda. Faturalarda, g\u00fcnl\u00fck kullan\u0131ma ve 5kWs\u2019lik s\u0131n\u0131r\u0131n a\u015f\u0131l\u0131p a\u015f\u0131lmad\u0131\u011f\u0131 bilgisine de ula\u015f\u0131labiliyor.,Faturas\u0131na g\u00f6re g\u00fcnl\u00fck elektrik t\u00fcketimi, alt limit olarak belirlenen 5kWs'i ge\u00e7en abonelerin t\u00fcm harcamalar\u0131 \u00fcst tarifeden de\u011ferlendirilmiyor. Sadece limiti ge\u00e7en k\u0131s\u0131mlar i\u00e7in y\u00fcksek tarife uygulan\u0131yor.