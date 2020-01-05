Kadın dizisinde şaşırtan ayrılık! Başka diziye transfer oldu

FOX TV'nin herkes taraf\u0131ndan be\u011feniyle izlenen dizisi Kad\u0131n'da fla\u015f ayr\u0131l\u0131k! O isim bir ba\u015fka diziye transfer oldu...,FOX TV'nin reyting rekortmeni dizisi Kad\u0131n'\u0131n son b\u00f6l\u00fcm\u00fcn\u00fcn final sahnesinde patlayan silah y\u00fcrekleri a\u011f\u0131zlara getirdi, kimin diziden gidece\u011fi merak konusu oldu. Caner Cindoruk ve Bennu Y\u0131ld\u0131r\u0131mlar'\u0131n diziden ayr\u0131lmas\u0131n\u0131n ard\u0131ndan bir veda daha kap\u0131da g\u00f6r\u00fcnd\u00fc.,Ge\u00e7ti\u011fimiz hafta yay\u0131mlanan dizide Bahar ve Arif, silah\u0131 denize att\u0131\u011f\u0131n\u0131 zannederken asl\u0131nda silah\u0131 \u015eirin'in \u00e7alm\u0131\u015f olmas\u0131 ortal\u0131\u011f\u0131 kar\u0131\u015ft\u0131rd\u0131. 77. yeni b\u00f6l\u00fcmde Bahar'\u0131n \u00f6len e\u015fi Sarp'a ait silah patlad\u0131 ve o sahnede dizi bitti.,Bahar, \u00e7ocuklar\u0131 ve Ceyda yukar\u0131dan gelen tek el silah sesi ile \u015fok olurken Enver k\u0131z\u0131 \u015eirin'in Bahar ise eski sevgilisi Arif'in \u00f6ld\u00fc\u011f\u00fcn\u00fc sand\u0131. Ger\u00e7ek ise ortaya \u00e7\u0131kt\u0131. ,Kad\u0131n dizisinin ilk sezonunda uzun s\u00fcre ekranda g\u00f6rd\u00fc\u011f\u00fcm\u00fcz isim diziden ayr\u0131ld\u0131.,Dizinin Ber\u015fan'\u0131 Kad\u0131n'a veda ederek Zemheri dizisine transfer oldu. Yak\u0131n zamanda ekranlara gelecek Zemheri dizisinde Sahra \u015ea\u015f, Sevda karakterine hayat verecek. Ancak dizinin son sahnesinde vurularak m\u0131 veda etti tam olarak bilinmiyor.,Peki, Sahra \u015ea\u015f kimdir?\r\n\r\nSahra \u015ea\u015f, 1994 y\u0131l\u0131nda \u0130stanbul'da do\u011fdu. Sahra \u015ea\u015f, 2013 y\u0131l\u0131nda rol ald\u0131\u011f\u0131 Tatar Ramazan adl\u0131 dizi ile ilk oyunculuk deneyimini ya\u015fam\u0131\u015ft\u0131r.,\u00c7oban Y\u0131ld\u0131z\u0131, Muhte\u015fem Y\u00fczy\u0131l K\u00f6sem, A\u015fk\u0131n Dili Yok ve Ad\u0131n\u0131 Kalbime Yazd\u0131m dizilerinde rol alan Sahra \u015ea\u015f, Fox Tv ekranlar\u0131nda yay\u0131nlanan; kadrosunda Hazal Kaya, Burak Deniz, Reha \u00d6zcan, Ya\u011f\u0131zcan Konyal\u0131, Nejat Uygur, Zeynep Selimo\u011flu, Alp Akar ve \u00d6mer Sevgi'nin yer ald\u0131\u011f\u0131 Bizim Hikaye dizisinde \u00c7i\u00e7ek karakterini canland\u0131rm\u0131\u015ft\u0131r. ,Son olarak ise Kad\u0131n dizisinde Ber\u015fan karakterine hayat veren Sahra \u015ea\u015f, \u015fimdilerde Zemheri dizisinde Sevda karakterine hayat vermeye haz\u0131rlan\u0131yor.