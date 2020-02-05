Kadın dizisinden hayranlarını üzen haber!

FOX ekranlar\u0131n\u0131n sevilen dizisi Kad\u0131n, d\u00fcn ak\u015fam yay\u0131nlanan final b\u00f6l\u00fcm\u00fcyle 3. sezondur devam eden maceras\u0131n\u0131 bitirdi. \r\n,Kad\u0131n final b\u00f6l\u00fcm\u00fcnde Sarp'\u0131 \u00f6ld\u00fcren ve Bahar'a her t\u00fcrl\u00fc k\u00f6t\u00fcl\u00fc\u011f\u00fc yapan \u015eirin, ak\u0131l sa\u011fl\u0131\u011f\u0131n\u0131 kaybetti\u011fi i\u00e7in ak\u0131l hastanesine yat\u0131r\u0131ld\u0131., Bahar ve Arif g\u00f6rkemli bir d\u00fc\u011f\u00fcnle evlendi. Final sahnesinde ise Bahar \u00c7e\u015fmeli yazd\u0131\u011f\u0131 kitab\u0131 \u00e7ok say\u0131da davetlinin kat\u0131ld\u0131\u011f\u0131 bir t\u00f6renle tan\u0131tt\u0131.\r\n\r\n,Enver'in \u015eirin'i ele vermesi \u00fczerine \u015eirin yakaland\u0131. Ama ak\u0131l sa\u011fl\u0131\u011f\u0131 yerinde olmad\u0131\u011f\u0131 d\u00fc\u015f\u00fcn\u00fclerek ak\u0131l hastanesine yat\u0131r\u0131ld\u0131. Raif'in Ceyda'ya evlenme teklifi etmesi \u00fczerine Arif de Bahar'a evlenme teklifi etti ve bunun \u00fczerine \u00e7ifte d\u00fc\u011f\u00fcn haz\u0131rl\u0131klar\u0131 ba\u015flad\u0131. ,Arif y\u0131llard\u0131r a\u015f\u0131k oldu\u011fu kad\u0131na sonunda kavu\u015fman\u0131n heyecan\u0131 i\u00e7ine girdi. Fazilet A\u015f\u00e7\u0131o\u011flu'nun Bahar'a hediye etti\u011fi kitap ile de her \u015fey \u00e7ok farkl\u0131 bir boyuta ta\u015f\u0131nd\u0131. Hayat\u0131nda her \u015feyin yava\u015f yava\u015f yoluna girdi\u011fini fark eden Bahar'\u0131n ise sonunda \u015fans y\u00fcz\u00fcne g\u00fcld\u00fc.\r\n\r\n,\u015eirin Sar\u0131kad\u0131, yapt\u0131\u011f\u0131 t\u00fcm k\u00f6t\u00fcl\u00fcklerin cezas\u0131n\u0131 \u00e7ekerken Bahar \u00c7e\u015fmeli ve ailesi ise bir \u00f6m\u00fcr boyu mutlu ya\u015famaya ba\u015flad\u0131.,3 sezondur b\u00fcy\u00fck bir izleyici kitlesine sahip olan Kad\u0131n dizisinden hayranlar\u0131n\u0131 \u00fczen haber geldi.,.