Kadın kılığına girip kızını takip etti

Antalya\u2019da kad\u0131n k\u0131l\u0131\u011f\u0131na girerek, \u00fcvey k\u0131z\u0131n\u0131 takip etti\u011fi iddia edilen \u015fah\u0131s g\u00f6zalt\u0131na al\u0131nd\u0131. \r\n,Edinilen bilgiye g\u00f6re olay, Muratpa\u015fa il\u00e7esi Fener Mahallesi Tekelio\u011flu Caddesi \u00fczerindeki bir parkta meydana geldi. Parktan ge\u00e7en vatanda\u015flar kad\u0131n k\u0131yafetleriyle bankta oturan \u015f\u00fcpheli bir ki\u015fiyi g\u00f6r\u00fcnce durumu 112 Acil \u00c7a\u011fr\u0131 Merkezi\u2019ne bildirdi.\r\n,\u0130hbarla b\u00f6lgede \u00e7ok say\u0131da polis ekibi sevk edildi. Motorize yunus timleri taraf\u0131ndan parkta kad\u0131n k\u0131yafetleriyle oturan O.A. (35) g\u00f6zalt\u0131na al\u0131nd\u0131.\r\n,Elinde iki k\u00fc\u00e7\u00fck balon ve kad\u0131n k\u0131yafetleriyle polise ifade veren O.A., daha sonra geni\u015f \u00e7apl\u0131 inceleme yap\u0131lmak \u00fczere polis merkezine g\u00f6t\u00fcr\u00fcld\u00fc. \r\n,\u015e\u00fcphelinin parka bisikleti ile geldi\u011fi ve eve s\u00fcrekli ge\u00e7 gelen \u00fcvey k\u0131z\u0131n\u0131 takip etmek i\u00e7in kad\u0131n k\u0131yafeti giydi\u011fi \u00f6\u011frenildi. (\u0130HA)\r\n,.