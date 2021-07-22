Kahramanmaraş'ta uğur böcekleri görsel şölen sunuyor

.,Kahramanmara\u015f'ta Uludaz Tepesi'ndeki u\u011fur b\u00f6cekleri g\u00f6renleri hayran b\u0131rak\u0131yor.,Kent merkezine 65 kilometre uzakl\u0131kta bulunan Uludaz Tepesi'ndeki u\u011fur b\u00f6cekleri do\u011fa severlerin ve foto\u011fraf\u00e7\u0131lar\u0131n u\u011frak mekan\u0131 haline geldi.\r\n,U\u011fur b\u00f6ce\u011finin bulundu\u011fu yer do\u011faseverlerin ve foto\u011fraf\u00e7\u0131lar\u0131n vazge\u00e7ilmezi haline geldi. Bizler de foto\u011fraflar\u0131n\u0131 \u00e7ekerek bu muhte\u015fem g\u00fczelli\u011fi d\u00fcnyaya tan\u0131tmak istiyoruz" dedi.\r\n,Zirvede bulunan u\u011fur b\u00f6ceklerinin \u00e7ok etkileyici oldu\u011funu s\u00f6yleyen foto\u011fraf\u00e7\u0131 Do\u011fan Yenig\u00fcl, "Uludaz b\u00f6lgesinde bulunan bu g\u00fczellikler g\u00f6rsel \u015f\u00f6len sunuyor. Foto\u011fraf\u00e7\u0131lar olarak bu muhte\u015fem manzaray\u0131 g\u00f6r\u00fcnt\u00fclemek istedik.