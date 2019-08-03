Kahvaltıda simit yiyenlere kötü haber...

Faydal\u0131 olarak bildi\u011fimiz yiyecekler ger\u00e7ekten faydal\u0131 m\u0131? Kahvalt\u0131da simit yemeyi \u00e7ok seviyor ya da keten tohumu gibi faydal\u0131 olarak bilinen yiyecekleri kullanmay\u0131 \u00e7ok tercih ediyorsan\u0131z haberimize g\u00f6z atman\u0131zda fayda var,Bal i\u00e7erdi\u011fi besin de\u011ferleri a\u00e7\u0131s\u0131ndan \u00e7ok g\u00fc\u00e7l\u00fc bir besin kayna\u011f\u0131 olmas\u0131na ra\u011fmen 1 ya\u015f alt\u0131 bebekler i\u00e7in tavsiye edilmiyor. Bunun sebebi ise ar\u0131lar\u0131n bal yapmak i\u00e7in kulland\u0131\u011f\u0131 botulizm bakteri sporlar\u0131n\u0131n sindirim sistemi yeterince geli\u015fmemi\u015f bebeklerde zehirlenmeye yol a\u00e7abilecek olmas\u0131.Bal kan \u015fekerini y\u00fckseltmesi nedeniyle diyabet hastalar\u0131n\u0131n da t\u00fcketmemesi gereken besinler aras\u0131nda yer al\u0131yor.,Kab\u0131zl\u0131k, y\u00fcksek kolesterol gibi sa\u011fl\u0131k sorunlar\u0131na iyi gelen keten tohumu kullan\u0131m\u0131nda dikkat edilmesi gereken noktalar bulunuyor. Kan \u015fekerini h\u0131zl\u0131ca d\u00fc\u015f\u00fcrmesinden dolay\u0131 diyabet hastalar\u0131na \u00f6nerilmeyen keten tohumu aile ge\u00e7mi\u015finde rahim ve yumurtal\u0131k kanseri olan ki\u015filer i\u00e7in de uzman kontrol\u00fcnde kullan\u0131m\u0131 tavsiye ediliyor.\r\n,A, C, E vitaminleri bak\u0131m\u0131ndan olduk\u00e7a zengindir. Ayr\u0131ca i\u00e7eri\u011finden dolay\u0131; diyabet hastal\u0131\u011f\u0131nda ve anemide tercih edilir. Ancak susam ya\u011fl\u0131 bir besindir, dolay\u0131s\u0131yla simit gibi bol susaml\u0131 besinlerin fazlas\u0131, kilo problemine sebep olur. Alerjik bir yap\u0131da olanlar i\u00e7in ciltte k\u0131zar\u0131kl\u0131k, d\u00f6k\u00fcnt\u00fc, ka\u015f\u0131nt\u0131, ba\u015f d\u00f6nmesi, tansiyon problemi gibi sorunlara yol a\u00e7abilir.,Optimum miktarlarda kolesterol v\u00fccudumuz i\u00e7in olmazsa olmazd\u0131r. Ama kan\u0131m\u0131zda dola\u015fan kolesterol miktar\u0131 artt\u0131k\u00e7a damar sa\u011fl\u0131\u011f\u0131m\u0131z risk alt\u0131na giriyor. Kolesterol\u00fcn beslenmeyle yak\u0131ndan bir ili\u015fkisi var. Bu s\u00fcre\u00e7te bizi en yak\u0131ndan ilgilendiren \u00e7ok da pop\u00fcler olan yumurta. Y\u0131llarca yumurtan\u0131n kolesterol\u00fc a\u015f\u0131r\u0131 y\u00fckseltti\u011fi biliniyordu. Ancak, son zamanlarda yap\u0131lan bilimsel \u00e7al\u0131\u015fmalarda yumurtan\u0131n kolesterol\u00fc \u00f6yle san\u0131ld\u0131\u011f\u0131 gibi y\u00fckseltmedi\u011fi g\u00f6r\u00fcld\u00fc. \u00c7\u00fcnk\u00fc yumurtan\u0131n sar\u0131s\u0131 yenildi\u011finde kanda y\u00fckselen kolesterol\u00fcn damarlara \u00e7ok da zarar\u0131 yoktur. Bol bol past\u0131rmal\u0131, sucuklu yumurta yemek yerine haftada 3-5 kere 1 tatl\u0131 ka\u015f\u0131\u011f\u0131 tereya\u011f\u0131nda pi\u015fmi\u015f sahanda yumurta veya menemen t\u00fcketmek \u00f6neriliyor.,Asl\u0131nda bu durumun alt\u0131nda \u00e7ok basit sebepler yatar. Biz uzmanlar \u00f6ncelikle kan tahlili sonu\u00e7lar\u0131n\u0131z\u0131 de\u011ferlendiririz. E\u011fer sonu\u00e7lar\u0131n\u0131z idealse, yapt\u0131\u011f\u0131n\u0131z ve fark\u0131nda olmad\u0131\u011f\u0131n\u0131z k\u00fc\u00e7\u00fck hatalar\u0131 bulup onlar\u0131 d\u00fczeltiriz. \u00d6rne\u011fin; f\u0131nd\u0131k, f\u0131st\u0131k, ceviz gibi kuruyemi\u015fler \u00e7ok faydal\u0131 ancak kalorili besinlerdir. 5 adet f\u0131nd\u0131k veya 5 adet badem 50 kaloridir. Di\u011fer taraftan en s\u0131k kar\u015f\u0131la\u015ft\u0131\u011f\u0131m problem yine ara \u00f6\u011f\u00fcn atlama sebebiyle \u00f6zellikle ak\u015fam\u00fczeri at\u0131\u015ft\u0131rmalar\u0131n\u0131n fazla olmas\u0131. Yemek haz\u0131rlanana kadar ki\u015fi, 3 badem, 2 ceviz i\u00e7i, 1 tane galeta, yar\u0131m dilim peynir yese bile yakla\u015f\u0131k 200 kalori alm\u0131\u015f olur.,Ekinezya, \u00f6zellikle iltihap giderici, ba\u011f\u0131\u015f\u0131kl\u0131k sistemini uyar\u0131c\u0131, antioksidan ve yara yeri iyile\u015ftirici \u00f6zelliklere sahip bir\u00e7ok kimyasal madde i\u00e7erir. En \u00e7ok yararl\u0131 oldu\u011fu yer \u00fcst solunum yolu enfeksiyonlar\u0131d\u0131r. Ancak otoimm\u00fcn hastal\u0131klar (lupus, romatoid artrit), MS ve verem gibi hastal\u0131klarda kullan\u0131lmamal\u0131d\u0131r. Yan etki olarak ba\u015f a\u011fr\u0131s\u0131, halsizlik, bulant\u0131, mide a\u011fr\u0131s\u0131, kab\u0131zl\u0131k ve d\u00f6k\u00fcnt\u00fc, g\u00f6r\u00fclebilir.6-8 haftadan daha uzun kullan\u0131m\u0131n\u0131n ba\u011f\u0131\u015f\u0131kl\u0131k sistemini bask\u0131lad\u0131\u011f\u0131 g\u00f6sterilmi\u015ftir. Bu nedenle 8 haftadan daha uzun s\u00fcre kullan\u0131lmamal\u0131d\u0131r.,Son y\u0131llarda olduk\u00e7a pop\u00fcler olan D vitamininin kemik sa\u011fl\u0131\u011f\u0131ndan, ba\u011f\u0131\u015f\u0131kl\u0131\u011f\u0131n g\u00fc\u00e7lenmesine kadar bir\u00e7ok faydas\u0131 vard\u0131r. Ancak D vitamini d\u00fczeyinizi kontrol ettirmeden takviye ba\u015flamay\u0131n. \u0130deal D vitamini al\u0131m\u0131 g\u00fcnde 1000-2000 \u00dc olmal\u0131d\u0131r. Fazlal\u0131\u011f\u0131 ciddi kalsiyum y\u00fcksekli\u011fine neden olur. Bu durum kalp-damar hastal\u0131klar\u0131na, mide ba\u011f\u0131rsak hastal\u0131klar\u0131na, ruhsal ve sinirsel hastal\u0131klara neden olabilir. Hatta kalp ritim bozuklu\u011fu yapabilece\u011finden \u00f6l\u00fcme bile