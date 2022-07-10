ADANA'DA FECİ OLAY

Adana\u2019n\u0131n Seyhan il\u00e7esine ba\u011fl\u0131 Ziyapa\u015fa Bulvar\u0131 \u00fczerinde feci bir olay ya\u015fand\u0131. ,Apartman \u00f6n\u00fcnde bulunan kafe sava\u015f alan\u0131na d\u00f6nd\u00fc.,Beton par\u00e7alar\u0131n\u0131n d\u00fc\u015fmesi sonucu kafe sava\u015f alan\u0131na d\u00f6nerken Merve I. ve Ahmet Deniz \u00d6. isimli ki\u015filer yaraland\u0131. Park halindeki bir otomobilin cam\u0131 ise k\u0131r\u0131ld\u0131. Ahmet Deniz \u00d6.\u2019n\u00fcn durumun a\u011f\u0131r oldu\u011fu \u00f6\u011frenildi. ,Binan\u0131n d\u0131\u015f cephesinden d\u00fc\u015fen betonun bir klima d\u0131\u015f \u00fcnitesine de zarar vermesi nedeniyle itfaiye ekipleri olay yerine sevk edildi. ,Feci olayda 2 ki\u015fi yaraland\u0131, bir otomobilin cam\u0131 k\u0131r\u0131ld\u0131.,\u0130ddiaya g\u00f6re apartman\u0131n d\u0131\u015f cephesi beton par\u00e7alar\u0131 apartman\u0131n alt\u0131nda bulunan kafenin bah\u00e7esine ve kald\u0131r\u0131ma d\u00fc\u015ft\u00fc.