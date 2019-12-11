Kahvenize bir kaşık eklediğinizde ortaya çıkan etkiye inanamayacaksınız!

Hindistan cevizi ve kahve ikilisi faydalarıyla şaşırtıyor. Kahvenizin içine bir kaşık hindistan cevizi yağı koyduğunuzda etkisine çok şaşıracaksınız. Metabolizmayı hızlandıran, kanser hücrelerinin çoğalmasını önleyen Hindistan cevizi yağının sindirim sisteminden beyin sağlığına kadar birçok olumlu etkisi bulunuyor. Beslenme Danışmanı Uz. Dyt. Yeşim Temel Özcan, Hindistan cevizi yağının faydaları hakkında bilgi verdi. İşte ayrıntılar...