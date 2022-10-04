Kalbe ve damara birebir! Faydası saymakla bitmiyor! Uzmanlar öneriyor: Adeta şifa deposu

Kalp ve beyine giden kan ak\u0131\u015f\u0131n\u0131 artt\u0131r\u0131r. Kalp kas\u0131lma g\u00fcc\u00fcn\u00fc artt\u0131r\u0131r. Kan bas\u0131nc\u0131n\u0131 dengeleyerek tansiyonu d\u00fc\u015f\u00fcrd\u00fc\u011f\u00fc g\u00f6r\u00fclm\u00fc\u015ft\u00fcr. ,Al\u0131\u00e7 meyvesini yerken porsiyona dikkat edilmeli ve sadece meyve k\u0131sm\u0131 t\u00fcketilmeli diyen \u00dcnsal, \u201cSerbest radikalleri uzakla\u015ft\u0131rarak ba\u011f\u0131\u015f\u0131kl\u0131\u011f\u0131 g\u00fc\u00e7lendirir. ,Ancak baz\u0131 ila\u00e7larla etkile\u015fime girebildi\u011fi i\u00e7in hekiminizle konu\u015farak t\u00fcketilmesi \u00f6nemlidir. Al\u0131\u00e7 sa\u011fl\u0131k a\u00e7\u0131s\u0131ndan faydal\u0131 olmas\u0131na ra\u011fmen porsiyona dikkat edilmeli ve sadece meyve k\u0131sm\u0131 t\u00fcketilmeli \u00c7ekirdekleri t\u00fcketilmemelidir. ,Bin bir zahmetle toplanarak sat\u0131\u015fa sunulan meyve adeta \u015fifa deposu. ,Bu \u00f6zellikleri d\u0131\u015f\u0131nda C vitamini i\u00e7eri\u011fi sayesinde iyi bir antioksidand\u0131r\u201d dedi.,Diyetisyen Eda \u00dcnal, Al\u0131\u00e7 meyvesi hakk\u0131nda bilgiler verdi. \u00dcnal, bu meyvenin kalp bas\u0131nc\u0131n\u0131 dengeleyerek tansiyonu d\u00fc\u015f\u00fcrd\u00fc\u011f\u00fcn\u00fc s\u00f6yleyerek, \u201cAl\u0131\u00e7 g\u00fclgiller ailesinden gelen k\u0131rm\u0131z\u0131, pembe, sar\u0131 veya beyaz renkli \u00e7i\u00e7ekleri olan bir bitkidir. Kurak iklimlerde yeti\u015fir ve ek\u015fimsi bir tad\u0131 bulunmaktad\u0131r.,Do\u011fada kendili\u011finden yeti\u015fen Al\u0131\u00e7 meyvesi tezg\u00e2hlarda yerini ald\u0131.,Fazla miktarda t\u00fcketildi\u011finde mide a\u011fr\u0131s\u0131 ve ishal gibi yan etkileri olabilmektedir\u201d ifadelerini kulland\u0131.,Mide bulant\u0131s\u0131, kusma ve d\u00fczensiz ba\u011f\u0131rsak hareketlerinde kullan\u0131labilmektedir. ,Sonbahar aylar\u0131nda tezg\u00e2hlarda yerine al\u0131r ve i\u00e7erik olarak olduk\u00e7a zengindir. \u0130\u00e7erdi\u011fi flavanoid ve aminler sayesinde \u00f6zellikle kalp-damar sistemi \u00fczerinde bir\u00e7ok faydas\u0131 oldu\u011fu g\u00f6r\u00fclm\u00fc\u015ft\u00fcr. ,Tabi her yenilen \u015feyde oldu\u011fu gibi bu meyveyi de karar\u0131ndan yemek laz\u0131m. ,\u00dclkemizde meyve olarak t\u00fcketilen al\u0131\u00e7 ile sirke ve marmelat olarak beslenmemizde yer verebiliriz.,Y\u00fcksek kan lipit d\u00fczeylerinde iyile\u015fme ve damar t\u0131kan\u0131kl\u0131\u011f\u0131na kar\u015f\u0131 korumada pozitif etki sa\u011flar. \u0130ns\u00fclin metabolizmas\u0131nda d\u00fczelme sa\u011flar.,Yurtd\u0131\u015f\u0131nda da bir\u00e7ok bitkisel takviyelerin i\u00e7eri\u011finde kullan\u0131lan bu meyve i\u00e7erdi\u011fi flavanoid ve aminler sayesinde \u00f6zellikle kalp-damar sistemi \u00fczerinde bir\u00e7ok faydas\u0131 oldu\u011fu biliniyor.