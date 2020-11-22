Kalp şeklindeki göl böyle görüntülendi

Ankara ve \u0130stanbul gibi iki metropol kent aras\u0131nda yer alan, Bolu merkeze 45 kilometre uzakl\u0131kta bulunan Yedig\u00f6ller\u2019de sonbaharda ya\u015fanan renk c\u00fcmb\u00fc\u015f\u00fc, do\u011fayla i\u00e7 i\u00e7e zaman ge\u00e7irmek isteyen tatilcileri b\u00f6lgeye \u00e7ekiyor. ,Bin 636 hektar b\u00fcy\u00fckl\u00fc\u011f\u00fcndeki Yedig\u00f6ller havzas\u0131 1965 y\u0131l\u0131nda milli park olarak koruma alt\u0131na al\u0131nd\u0131. ,Havza, kayan k\u00fctlelerin vadilerin \u00f6nlerini kapatmas\u0131 sonucu olu\u015fan y\u00fczeysel ve yer alt\u0131 ak\u0131\u015flar\u0131yla birbirine ba\u011fl\u0131, kuzeyden g\u00fcneye bin 500 metre mesafede s\u0131ralanm\u0131\u015f 7 g\u00f6lden olu\u015fuyor. ,Milli Park i\u00e7indeki g\u00f6ller, aralar\u0131nda 100 metre y\u00fckselti fark\u0131 bulunan ve ortalama 780 metre y\u00fckseklikte olan iki plato \u00fczerinde bulunuyor. Yedig\u00f6ller Milli Park\u0131\u2019n\u0131n g\u00fcneyinde 1380 metre rak\u0131ml\u0131 Kapankaya Tepesi\u2019ndeki seyir yerine \u00e7\u0131karak g\u00f6lleri ve vadideki e\u015fsiz manzaray\u0131 g\u00f6rmek m\u00fcmk\u00fcn.,236 adet bitki t\u00fcr\u00fcn\u00fc i\u00e7eren Yedig\u00f6ller Milli Park\u0131, bu haliyle tam bir sakl\u0131 cenneti and\u0131r\u0131yor. Yedig\u00f6ller\u2019de bulunan Orman Bakanl\u0131\u011f\u0131na ait bungalov evler konaklamak i\u00e7in ideal olarak g\u00f6r\u00fcl\u00fcyor. Ayr\u0131ca do\u011fa a\u015f\u0131klar\u0131 i\u00e7in Milli Park\u2019ta 1 hektarl\u0131k \u00e7ad\u0131r ve karavan alan\u0131 da bulunuyor.,Bolu\u2019nun do\u011fal g\u00fczellikleriyle \u00fcnl\u00fc Yedig\u00f6ller Milli Park\u0131, sonbahar mevsimin t\u00fcm renklerini bar\u0131nd\u0131r\u0131yor. ,Kalp \u015feklindeki g\u00f6l b\u00fcy\u00fck ilgi g\u00f6r\u00fcyor\r\nSonbahar\u0131n t\u00fcm g\u00fczelliklerini i\u00e7inde bar\u0131nd\u0131ran Yedig\u00f6ller, do\u011fa foto\u011fraf\u00e7\u0131s\u0131 Utku Cihan taraf\u0131ndan drone ile havadan g\u00f6r\u00fcnt\u00fclendi. Sar\u0131, kahverengi, k\u0131rm\u0131z\u0131 ve ye\u015filin her tonunun yer ald\u0131\u011f\u0131 Yedig\u00f6ller Milli Park\u0131 i\u00e7erisinde bulunan g\u00f6llerden bir tanesinin kalp \u015feklinde oldu\u011fu g\u00f6r\u00fcld\u00fc.