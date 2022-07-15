Kamelyadaki tartışma kanlı bitti! Ölüler ve yaralı var

Silahtan \u00e7\u0131kan kur\u015fun ile yere y\u0131\u011f\u0131lan yaral\u0131lar\u0131 g\u00f6ren \u00e7evredeki vatanda\u015flar durumu 112 Acil \u00c7a\u011fr\u0131 Merkezine bildirdi.,3 ki\u015fiye ate\u015f ederek ka\u00e7an Muhammet H. ise bir s\u00fcre sonra S\u00fcrmene \u0130l\u00e7e Emniyet M\u00fcd\u00fcrl\u00fc\u011f\u00fcne giderek teslim oldu. ,G\u00f6zalt\u0131na al\u0131nan Muhammet H.\u2019nin sorgusunun s\u00fcrd\u00fc\u011f\u00fc \u00f6\u011frenilirken, olayla ilgili soru\u015fturma devam ediyor.,\u0130hbar \u00fczerine olay yerine \u00e7ok say\u0131da sa\u011fl\u0131k ve polis ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen sa\u011fl\u0131k ekipleri taraf\u0131ndan yaral\u0131lardan Mertcan Ayg\u00fcn Kanuni E\u011fitim ve Ara\u015ft\u0131rma Hastanesine, U\u011furcan Bayraktar ve Hamit Demir ise KT\u00dc T\u0131p Fak\u00fcltesi Farabi Hastanesine sevk edildi.,Kamelyada oturan Muhammet H. (25), U\u011furcan Bayraktar (24), Harun Demir (20) ve Mertcan Ayg\u00fcn (22) aras\u0131nda hen\u00fcz bilinmeyen nedenle tart\u0131\u015fma \u00e7\u0131kt\u0131.,S\u00fcrmene il\u00e7esinde bir grup kamelyada oturdu ve bir anda tart\u0131\u015fma \u00e7\u0131kt\u0131. K\u0131sa s\u00fcrede kavgaya d\u00f6nen tart\u0131\u015fma ise kanl\u0131 bitti. ,Tart\u0131\u015fman\u0131n b\u00fcy\u00fcyerek kavgaya d\u00f6n\u00fc\u015fmesi \u00fczerine Muhammet H. belinden \u00e7\u0131kard\u0131\u011f\u0131 tabanca ile arkada\u015flar\u0131na ate\u015f a\u00e7t\u0131.,Tedavi alt\u0131na al\u0131nan yaral\u0131lardan U\u011furcan Bayraktar ve Mertcan Ayg\u00fcn hastanede yap\u0131lan t\u00fcm m\u00fcdahalelere ra\u011fmen kurtar\u0131lamayarak hayat\u0131n\u0131 kaybetti.