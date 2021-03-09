Kamyona tutunarak 30 km gitti, karısının katilini yakaladı

Brezilya\u2019da Anderson Pereira (49) ve kar\u0131s\u0131 Sandra (47), iki ay \u00f6nce sat\u0131n ald\u0131klar\u0131 motosikletle Penha\u2019da BR-101 kara yolunda gezinti yap\u0131yordu. ,Aniden bir kamyon kendilerine \u00e7arpt\u0131, Sandra olay yerinde \u00f6l\u00fcrken Anderson yaraland\u0131. ,Kamyon, motosikletin de parampar\u00e7a oldu\u011fu kazadan sonra ka\u00e7arken Anderson, yaralar\u0131na ra\u011fmen kamyona yeti\u015fti ve arac\u0131n \u015fof\u00f6r mahallinin d\u0131\u015f taraf\u0131na tutundu. ,Bu \u015fekilde 30 kilometre gittikten sonra di\u011fer ara\u00e7lar\u0131n zorlamas\u0131yla kamyon \u015fof\u00f6r\u00fc durdu. ,36 ya\u015f\u0131ndaki kamyon \u015fof\u00f6r\u00fcn\u00fcn uyu\u015fturucunun etkisi alt\u0131nda oldu\u011fu tespit edildi., \u00c7evredekilerin yard\u0131m\u0131yla yakalanarak polise teslim edilen \u015fof\u00f6r cinayetten yarg\u0131lanacak.