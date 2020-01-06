Kanal İstanbul güzergahı havadan görüntülendi

,Kanal \u0130stanbul projesinin en \u00f6nemli k\u0131s\u0131mlar\u0131ndan olan K\u00fc\u00e7\u00fck\u00e7ekmece g\u00f6l\u00fc ile Sazl\u0131dere Baraj\u0131 aras\u0131ndaki g\u00fczergah havadan g\u00f6r\u00fcnt\u00fclendi. ,\u0130stanbul i\u00e7in hayati \u00f6neme sahip olan Kanal \u0130stanbul Projesinin yap\u0131laca\u011f\u0131 olan K\u00fc\u00e7\u00fck\u00e7ekmece g\u00f6l\u00fc ile Sazl\u0131dere Baraj\u0131 aras\u0131ndaki g\u00fczergah\u0131n t\u00fcm\u00fc havadan g\u00f6r\u00fcnt\u00fclendi.,K\u00fc\u00e7\u00fck\u00e7ekmece g\u00f6l\u00fc bitimi ile Sazl\u0131dere Baraj\u0131 aras\u0131ndaki yakla\u015f\u0131k 6 kilometre olan k\u0131sm\u0131 projenin en \u00f6nemli k\u0131s\u0131mlar\u0131ndan.,Kanal\u0131n ge\u00e7ece\u011fi g\u00fczergahta t\u0131r garajlar\u0131, gecekondular bulunurken bir \u00e7ok alanda sazl\u0131klar\u0131n i\u00e7erisinde yer al\u0131yor.,Projenin toplam uzunlu\u011fu 40- 45 kilometre olmas\u0131 bekleniyor.,\u0130stanbul Bo\u011faz\u0131ndan ge\u00e7en tankerlerin olu\u015fturdu\u011fu riskin, proje sayesinde ortadan kald\u0131r\u0131lmas\u0131 hedefleniyor.,Havadan \u00e7ekilen g\u00f6r\u00fcnt\u00fclerde g\u00fczergah \u00fczerinden Sazl\u0131dere\u2019nin kep\u00e7eler taraf\u0131ndan bal\u00e7\u0131ktan temizlendi\u011fi g\u00f6r\u00fcl\u00fcyor.