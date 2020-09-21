Kangallar vatan görevi için hazır

A\u011fr\u0131 \u0130l Emniyet M\u00fcd\u00fcrl\u00fc\u011f\u00fcne ba\u011fl\u0131 Polis \u00d6zel Hareket ekiplerinin yan\u0131nda g\u00f6rev alacak 10 Kangal yavrusu, vatan g\u00f6revi i\u00e7in g\u00fcn say\u0131yor.,Zekalar\u0131, g\u00fc\u00e7l\u00fc fiziki yap\u0131lar\u0131, 25 kilometreye kadar g\u00f6rme yetenekleri ve 2 bu\u00e7uk kilo metreye kadar koku alma \u00f6zelikleri ile d\u00fcnyan\u0131n en iyi koruma k\u00f6pe\u011fi olarak kabul edilen Kangallar\u0131n vatan savunmas\u0131nda da adlar\u0131ndan s\u00f6z ettiriyor. ,Ge\u00e7mi\u015fte \u0130stanbul \u0130l Emniyet M\u00fcd\u00fcrl\u00fc\u011f\u00fcne verdi\u011fimiz kangallar, g\u00f6revlerini yerine getiriyorlar. Siirt \u0130l Jandarma komutanl\u0131\u011f\u0131m\u0131za yavrular\u0131m\u0131z\u0131 vermi\u015ftik, orada da g\u00f6revlerine devam ediyorlar. Alarm sistemi olarak T\u00fcrk Silahl\u0131 Kuvvetlerinin yan\u0131nda yer al\u0131yorlar. Kangal k\u00f6peklerinin \u00fcn\u00fc d\u00fcnyan\u0131n bir \u00e7ok yerine ula\u015fm\u0131\u015ft\u0131r\u201c dedi.,Ge\u00e7ti\u011fimiz y\u0131llarda Kangal k\u00f6pekleri, \u0130stanbul Emniyet M\u00fcd\u00fcrl\u00fc\u011f\u00fc taraf\u0131ndan toplumsal olaylar\u0131n \u00f6nlenmesinde kullan\u0131lmaya ba\u015flanm\u0131\u015f ard\u0131ndan T\u00fcrk Silahl\u0131 Kuvvetleri (TSK) taraf\u0131ndan da ter\u00f6rle m\u00fccadelede kullan\u0131lm\u0131\u015ft\u0131. \u015eimdide A\u011fr\u0131 \u0130l Emniyet M\u00fcd\u00fcrl\u00fc\u011f\u00fcnde g\u00f6rev alacak 10 safkan Kangal yavrusu, Polis \u00d6zel Hareket ekiplerinin yan\u0131nda g\u00f6rev alacaklar\u0131 g\u00fcn\u00fc bekliyor. ,Kangal k\u00f6peklerinin \u00f6zellikleri hakk\u0131nda bilgi veren Ta\u015fdelen, "Kangallar\u0131n i\u00e7g\u00fcd\u00fcsel olarak kendinden e\u011fitimli olduklar\u0131 herkes taraf\u0131ndan bilinir. Kangallar; 2 bu\u00e7uk kilometreye kadar koku alma \u00f6zelli\u011fine sahiptir, 25 kilometre g\u00f6rme menzili vard\u0131r. Gelebilecek tehlikeleri \u00f6nceden bildirebilecek bir kapasitedirler. A\u011fr\u0131 \u0130l Emniyet M\u00fcd\u00fcrl\u00fc\u011f\u00fc i\u00e7in 10 adet yavrumuz \u00f6zenle safkan \u0131rktan se\u00e7ildi.,Orada g\u00f6rev alacaklar. Ordumuzun ve emniyetimizin yer almaya devam edecekler. A\u011fr\u0131\u2019da k\u00f6peklerimiz ter\u00f6rle m\u00fccadelede, bek\u00e7i ama\u00e7l\u0131 kullan\u0131lacakt\u0131r, \u00f6n\u00fcm\u00fczdeki hafta e\u011fitimlerine ba\u015flayacaklar. Kangallar\u0131m\u0131z\u0131n orada yer almas\u0131 bize onur ve gururu verecek. Emniyette \u00f6zel e\u011fitmenlerin himayesinde alt\u0131nda e\u011fitime ba\u015flayacaklar\u201c dedi.,KAYNAK: \u0130HA,Uzman Kangal Yeti\u015ftiricisi Umut Ta\u015fdelen, Kangal k\u00f6peklerinin \u00fcn\u00fcn\u00fcn \u00fclke s\u0131n\u0131rlar\u0131n\u0131 a\u015ft\u0131\u011f\u0131n\u0131 belirterek, \u201cD\u00fcnyaca \u00fcnl\u00fc olan Kangal k\u00f6peklerimiz, bir \u00e7ok vatan g\u00f6revini \u00fcstlenmektedir. \u015eimdi de A\u011fr\u0131 \u0130l Emniyet M\u00fcd\u00fcrl\u00fc\u011f\u00fcnde g\u00f6rev alacaklar. Daha \u00f6nce \u0130stanbul Emniyet M\u00fcd\u00fcrl\u00fc\u011f\u00fcnde, T\u00fcrk Silahl\u0131 Kuvvetlerinde g\u00f6rev ald\u0131\u011f\u0131 gibi \u015fimdide \u00d6zel harekat\u0131n yan\u0131nda g\u00f6rev alacaklar. ,A\u011fr\u0131 g\u00f6revi i\u00e7in \u00f6zenle se\u00e7ilen 10 kangal yavrusu, \u00f6n\u00fcm\u00fczdeki hafta A\u011fr\u0131 \u0130l emniyet M\u00fcd\u00fcrl\u00fc\u011f\u00fc\u2019ne teslim edilecek.,.