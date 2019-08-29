Kanserden şüphelenilen hastanın akciğerinden böcek çıktı

Elaz\u0131\u011f Fethi Sekin \u015eehir Hastanesi G\u00f6\u011f\u00fcs Cerrahisi Poliklini\u011fine g\u00f6\u011f\u00fcs a\u011fr\u0131s\u0131 ve \u00f6ks\u00fcr\u00fck \u015fikayetiyle ba\u015fvuran Topuz'un \u00e7ekilen tomografisinde, sa\u011f akci\u011fer orta lobunda 2 santimetre b\u00fcy\u00fckl\u00fc\u011f\u00fcnde t\u00fcm\u00f6r oldu\u011fu tespit edildi. Hastan\u0131n yap\u0131lan takibinde akci\u011ferindeki t\u00fcm\u00f6r\u00fcn b\u00fcy\u00fcd\u00fc\u011f\u00fcn\u00fcn g\u00f6zlenmesi \u00fczerine, kanserli h\u00fccre olabilece\u011fi \u015f\u00fcphelenilen doku operasyonla al\u0131nd\u0131.\r\n\r\nPatolojiye g\u00f6nderilen t\u00fcm\u00f6r\u00fcn mikroskobik incelemesinde, orta k\u0131sm\u0131nda bir b\u00f6cek oldu\u011fu belirlendi. \r\n\r\nSa\u011f akci\u011ferindeki t\u00fcm\u00f6re b\u00f6ce\u011fin sebep oldu\u011funu \u00f6\u011frenince b\u00fcy\u00fck \u015fa\u015fk\u0131nl\u0131k ya\u015fayan Topuz'un doktorlar\u0131, ender rastlanabilecek bu durumla ilgili uluslararas\u0131 makale yay\u0131nlamaya haz\u0131rlan\u0131yor.\r\n\r\n,Topuz, AA muhabirine yapt\u0131\u011f\u0131 a\u00e7\u0131klamada, yakla\u015f\u0131k 6 ay \u00f6nce \u015fikayetleri nedeniyle \u00e7e\u015fitli hastanelere gitti\u011fini, son olarak \u015eehir Hastanesine ba\u015fvurdu\u011funu s\u00f6yledi. \r\n\r\nBurada yap\u0131lan muayene ve \u00e7ekilen tomografisi sonucunda sa\u011f akci\u011ferde t\u00fcm\u00f6r oldu\u011funu \u00f6\u011frendi\u011fini, kanser olabilece\u011fi \u015f\u00fcphesiyle b\u00fcy\u00fck \u00fcz\u00fcnt\u00fc ya\u015fad\u0131\u011f\u0131n\u0131 anlatan Topuz, \u015f\u00f6yle konu\u015ftu: \r\n\r\n"Bu s\u00fcre\u00e7te akci\u011ferimdeki t\u00fcm\u00f6r\u00fcn al\u0131nmas\u0131 gerekti\u011fini s\u00f6ylediler. Doktorum bana \u00e7ok yard\u0131mc\u0131 oldu. \u00c7ok \u015f\u00fck\u00fcr kanser de\u011filmi\u015fim, al\u0131nan par\u00e7an\u0131n i\u00e7inden b\u00f6cek \u00e7\u0131k\u0131nca enteresan bir durum oldu. \u015eu an mutluyum. Doktorum gerekeni yapt\u0131, Allah raz\u0131 olsun kendisinden."\r\n\r\nHastanede g\u00f6revli Dr. Murat K\u0131l\u0131\u00e7 da Topuz'un \u015fikayetleri \u00fczerine sa\u011f akci\u011ferinde 2 santimetre b\u00fcy\u00fckl\u00fc\u011f\u00fcnde t\u00fcm\u00f6r tespit ettiklerini dile getirerek, "Kitlenin boyutunda b\u00fcy\u00fcme tespit edilmesi \u00fczerine hastaya cerrahi tedavi \u00f6nerdik. Sa\u011f akci\u011fer orta lobunda bulunan t\u00fcm\u00f6ral doku \u00e7\u0131kar\u0131ld\u0131." dedi.,Elaz\u0131\u011f'da, g\u00f6\u011f\u00fcs a\u011fr\u0131s\u0131 ve \u00f6ks\u00fcr\u00fck \u015fikayetiyle gitti\u011fi hastanede kanser \u015f\u00fcphesiyle operasyon ge\u00e7iren 37 ya\u015f\u0131ndaki Mehmet Topuz'un sa\u011f akci\u011ferinden b\u00f6cek \u00e7\u0131kt\u0131.\r\n,Operasyonla al\u0131nan t\u00fcm\u00f6rl\u00fc dokuyu tan\u0131mlanmas\u0131 i\u00e7in patolojik incelemeye g\u00f6nderdiklerini aktaran K\u0131l\u0131\u00e7, s\u00f6zlerini \u015f\u00f6yle s\u00fcrd\u00fcrd\u00fc:\r\n\r\n"Hastam\u0131zdan al\u0131nan dokunun patolojik incelemesinde t\u00fcm\u00f6r\u00fcn orta k\u0131sm\u0131nda daha \u00f6nceden soluk borusuyla akci\u011ferine ka\u00e7m\u0131\u015f olan bir b\u00f6ce\u011fin kal\u0131nt\u0131s\u0131 tespit edildi. B\u00f6ce\u011fin etraf\u0131n\u0131n h\u00fccreler taraf\u0131ndan adeta mumyaland\u0131\u011f\u0131 ve daha sonra \u00e7evresindeki dokunun kal\u0131nla\u015fmas\u0131yla t\u00fcmoral dokuya d\u00f6n\u00fc\u015ft\u00fc\u011f\u00fc belirlendi. Kar\u015f\u0131la\u015ft\u0131\u011f\u0131m\u0131z bu durum, \u00f6zellikle akci\u011fer t\u00fcm\u00f6rleri a\u00e7\u0131s\u0131ndan t\u0131p literat\u00fcr\u00fcnde kar\u015f\u0131la\u015f\u0131labilecek \u00e7ok ender bir durum.",K\u0131l\u0131\u00e7, kar\u015f\u0131la\u015ft\u0131klar\u0131 durumun bug\u00fcne kadar benzer bir vaka olmamas\u0131 a\u00e7\u0131s\u0131ndan b\u00fcy\u00fck \u00f6nem arz etti\u011fini vurgulad\u0131.\r\n\r\nDoku \u00fczerinde yapacaklar\u0131 molek\u00fcler analizlerle b\u00f6ce\u011fin t\u00fcr\u00fcn\u00fc tespit edeceklerini ve v\u00fccut h\u00fccrelerinin b\u00f6ce\u011fe kar\u015f\u0131 ortaya koydu\u011fu tepki ile ilgili uluslararas\u0131 makale yay\u0131nlayacaklar\u0131n\u0131 ifade eden K\u0131l\u0131\u00e7, \u015funlar\u0131 kaydetti: \r\n\r\n"Akci\u011ferlerde zaman zaman yabanc\u0131 cisim aspirasyonlar\u0131 olabilmektedir. Yabanc\u0131 cismin b\u00fcy\u00fckl\u00fc\u011f\u00fcne ve t\u00fcr\u00fcne g\u00f6re farkl\u0131 akci\u011fer rahats\u0131zlar\u0131 g\u00f6r\u00fclebilmektedir. T\u0131p a\u00e7\u0131s\u0131ndan bu vakan\u0131n \u00f6nemi ise e\u011fer biz bu b\u00f6ce\u011fin molek\u00fcler analizler ile t\u00fcr\u00fcn\u00fc belirleyebilirsek, bu t\u00fcr\u00fcn akci\u011ferlerde b\u00f6yle bir t\u00fcm\u00f6r olu\u015fturabilece\u011fini ortaya koyabiliriz. Bu da t\u0131p literat\u00fcr\u00fcne yeni bilgiler kazand\u0131rm\u0131\u015f olacak ve hekimlere \u0131\u015f\u0131k olabilecek."