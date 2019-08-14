Kansere karşı en dirençli kan grubu belli oldu!

\u0130sve\u00e7'te bilim insanlar\u0131 taraf\u0131ndan yap\u0131lan yeni bir \u00e7al\u0131\u015fma, belli bir kan gurubunun kansere kar\u015f\u0131 daha korunakl\u0131 oldu\u011funu ortaya koydu.\r\n,\u0130sve\u00e7'in Karolinska Enstit\u00fcs\u00fc'nden bilim insanlar\u0131 yapt\u0131klar\u0131 ara\u015ft\u0131rmalar sonucunda, ki\u015finin kan grubu ile kanser geli\u015ftirme olas\u0131l\u0131\u011f\u0131 aras\u0131nda ba\u011flant\u0131 oldu\u011fu belirlendi.\r\n,Ara\u015ft\u0131rma kapsam\u0131nda 35 y\u0131l boyunca muayene edilen bir milyondan fazla insan\u0131n verileri de\u011ferlendirildi. \r\n,Ara\u015ft\u0131rmac\u0131lar, A kan grubuna sahip ki\u015filerin mide kanserine yakalanma riskinin daha fazla oldu\u011funu tespit etti.,Kan grubu B ve AB olanlar\u0131n ise pankreas kanseri olma ihtimalinin daha y\u00fcksek oldu\u011fu sonucuna var\u0131ld\u0131.\r\n,\u00c7al\u0131\u015fma, 0 (s\u0131f\u0131r) kan gurubuna sahip bireylerin kansere kar\u015f\u0131 daha korunakl\u0131 oldu\u011funu ortaya koydu., Bilim insanlar\u0131 ayr\u0131ca, kanserli t\u00fcm\u00f6rlerin olu\u015fumuna genellikle alkol, sigara ve steroid olmayan iltihap ila\u00e7lar\u0131n neden oldu\u011funu ifade etti.\r\n,55.000 ki\u015fi \u00fczerinde yap\u0131lan bir ara\u015ft\u0131rmada, 0 kan grubuna sahip olan ki\u015filer kanser ve bir\u00e7ok hastal\u0131k i\u00e7in daha az risk ta\u015f\u0131d\u0131\u011f\u0131n\u0131 g\u00f6steriyor. Ara\u015ft\u0131rmaya g\u00f6re kan gruplar\u0131yla hastal\u0131klar aras\u0131nda \u00f6nemli ba\u011flant\u0131 var.\r\n