Kansızlığa iyi geliyor, kansere karşı kalkan oluyor!
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Kansere karşı iyi bir koruyucudur
Diğer yapraklı sebzelerde olduğu gibi karalahana da antioksidanlar bakımından çok zengindir. Bunlar arasında beta-karoten ve C vitamini ile çeşitli flavonoidler ve polifenoller bulunur. Antioksidanlar, vücuttaki serbest radikallerin oksidatif hasarını önlemeye yardımcı olan maddelerdir. Yapılan araştırmalarda, düzenli olarak karalahana tüketen kadınlarda meme kanseri oluşma riskinin azaldığı gösterilmiştir.