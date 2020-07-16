Kanye West ABD Başkanlığı'ndan çekildi

Rap\u00e7i Kanye West, ABD'deki 2020 Ba\u015fkanl\u0131k yar\u0131\u015f\u0131ndan \u00e7ekildi. West'in adayl\u0131k maceras\u0131 sadece 11 g\u00fcn s\u00fcrd\u00fc.,New York Magazine'in haber sitesi The Intelligencer'a konu\u015fan West'in dan\u0131\u015fman\u0131 Steve Kramer "O (yar\u0131\u015ftan) \u00e7ekildi" dedi. Kramer iki kritik eyalette West'in oylamaya girebilmesi i\u00e7in imza toplamakla g\u00f6revliydi.,Tesla ve SpaceX CEO'su Elon Musk da Twitter'dan Kanye West'e \u201cBenim tam deste\u011fim senindir\u201d mesaj\u0131yla cevap vermi\u015fti.,\u015eark\u0131c\u0131l\u0131\u011f\u0131n\u0131n yan\u0131 s\u0131ra reality show y\u0131ld\u0131z\u0131 Kim Kardashian'\u0131n e\u015fi olarak s\u0131k s\u0131k magazin g\u00fcndeminde yer alan 43 ya\u015f\u0131ndaki West, 4 Temmuz'da ABD Ba\u015fkanl\u0131\u011f\u0131na aday oldu\u011funu Twitter'dan duyurmu\u015ftu.,West'in \u00e7ekilmesiyle kampanyalar\u0131 i\u00e7in \u00e7al\u0131\u015fan yakla\u015f\u0131k 180 ki\u015fi de i\u015fsiz kalm\u0131\u015f oldu.,Daha \u00f6nce Cumhuriyet\u00e7i Ba\u015fkan Donald Trump'\u0131 destekledi\u011fini duyuran hatta onu Beyaz Saray'da ziyaret eden West k\u0131sa s\u00fcre \u00f6nce art\u0131k Trump'a oy vermeyece\u011fini s\u00f6ylemi\u015fti. (NTV)